Ce destinaţii preferă turiştii români de Paşti

Ce destinații preferă turiștii români de Paști

Sharm el Sheikh, Antalya și Emiratele Arabe Unite sunt cele mai căutate destinații externe alese de turiști pentru petrecerea mini vacanței de Paște în 2015. Spre deosebire de 2014, anul acesta de Paște s-a înregistrat o cerere mare pentru sejururi în Egipt, fiind create astfel pachete speciale, pe charter, către Sharm el Sheikh, cu tarife pornind de la 685 de euro, cu toate taxele incluse, pentru șapte nopți de cazare la un hotel de patru stele, cu regim all inclusive. „Cocktail Holidays operează singurul charter către această destinație în perioada Paștelui, tocmai datorită românilor care doresc sejururi la Marea Roșie, pentru relaxare”, spune Adriana Goicea, director general Cocktail Holidays. O altă destinație cu cerere mare pentru Paște a fost Dubai, prețul unui pachet pentru o astfel de destinație pornind de la 700 de euro, cu toate taxele incluse, pentru cazare la patru stele cu demipensiune. În 2015, valoarea medie a pachetului pentru minivacanța de Paște este de 600 euro, valoare similară celei de anul trecut. Cel mai accesibil pachet extern pentru această perioadă este de 460 de euro (Rhodos, plecare în 11 aprilie 2015). Paștele dă startul sezonului de chartere în România, ca și în anii precedenți, destinațiile alese fiind insulele grecești (Corfu, Creta - atât Heraklion cât și Chania, Kos, Mykonos, Rodos, Santorini și Zakynthos), Turcia (Antalya, Kusadasi, Bodrum și Marmaris), Cipru, Spania (Mallorca și Tenerife) și Iordania (începând cu luna august). „Avem 21 de ani de operare pe segmentul pachetelor cu zboruri charter. Am oferit sejururi diverse, cu tarife corecte, accesibile, de bună calitate. Am rămas în toți acești ani compania care a operat zborurile exclusiv cu Tarom, lucru extrem de apreciat de clienții noștri”, spune Adriana Goicea.