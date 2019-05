Ce cursuri de formare sunt disponibile pentru șomerii constănțeni

Prin organizarea și derularea programelor de formare profesională, AJOFM Constanta își propune să vină, in egala măsură, atât in sprijinul persoanelor neocupate care doresc să dobândească noi competențe solicitate pe piața muncii, cât și in sprijinul angajatorilor care doresc să angajeze personal calificat.







Astfel, în cursul lunii mai, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează cursuri de formare profesională în următoarele meserii: sudor electric, stivuitorist, ghid turism, comunicare în limba germană.







Persoanele interesate să participe la aceste cursuri de formare profesională sunt așteptate la sediul AJOFM Constanța, str. Lacului, nr. 14, la compartimentul de Formare Profesională, sau pot suna la numărul de telefon 0241.481.550 în vederea înscrierii.