Ce cursuri de formare profesională au urmat constănţenii

Ce cursuri de formare profesională au urmat constănțenii

De la începutul anului și până în prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) a cuprins în cele 12 cursuri de formare profesională, organizate la sediu, un număr de 288 de persoane. În plus, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad, acestora li se adaugă alte 63 de constănțeni cărora le-au fost certificate competențele.Cursurle urmate de șomeri au fost organizate pentru meseriile de măcelar, maseur, cosmetician, pizzar, lucrător în comerț, inspector resurse umane etc. Atât pe plan local, cât și la nivel național, cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare s-a înregistrat în rândul șomerilor cu vârsta peste 45 de ani, urmați de cei din grupa de vârstă 35 - 45 de ani, de cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani (21,96%) și abia după aceea de tinerii sub 25 de ani.Rezultatele monitorizării persoanelor care s-au angajat într-o perioadă de cel mult 12 luni de la absolvirea cursurilor arată că o parte dintre participanți și-au găsit un loc de muncă până în luna mai.