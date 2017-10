Ce creştere a înregistrat divizia de curierat a Poştei Române

Ce creștere a înregistrat divizia de curierat a Poștei Române

Ştire online publicată Joi, 18 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sucursala Servicii Express (SSE), divizia de curierat a Poștei Române, a înregistrat o creștere de 13,4% în primele unsprezece luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Până la finalul lui 2014 se estimează un avans al veniturilor de 14%, datorat în special serviciului Prioripost. În același interval, cheltuielile SSE au scăzut cu 11%.În prezent, la nivel național, Sucursala Servicii Express are încheiate peste 1.100 de contracte, iar 95% din clienții SSE folosesc serviciul Prioripost. Traficul total înregistrat în perioada ianuarie-noiembrie 2014 este de peste 2,5 milioane de trimiteri, generând un venit de aproximativ 19 milioane de lei (4,2 milioane de euro).„În cursul anului 2014, divizia de curierat a Poștei Române și-a extins prezența activă în piață prin dezvoltarea și implementarea mai multor proiecte. Acestea au vizat dezvoltarea de aplicații IT, eficientizarea procesului de distribuire a coletelor pe segmentul express, reorganizarea serviciului Call Center sau echiparea autovehiculelor cu sisteme de monitorizare GPS. Proiectele au avut rezultate imediate, respectiv câștigarea unor licitații importante în fața celor mai mari operatori din piața privată sau înregistrarea celui mai mic grad de retur prin implementarea produsului Prioripost cu Colectare Cont Client”, a declarat Georgeta Budeanu, director Sucursala Servicii Express.