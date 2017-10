Ce chirie plăteşte SPIT pentru sediul nou şi modern de pe bulevardul Tomis

Ce chirie plătește SPIT pentru sediul nou și modern de pe bulevardul Tomis

La începutul anului, agenția fiscală SPIT destinată persoanelor juridice s-a mutat într-un sediu nou. Este vorba despre o clădire modernă, situată pe bulevardul Tomis, chiar în centrul municipiului. Imobilul este închiriat de SPIT, iar în ultima perioadă au apărut tot felul de zvonuri cum că instituția plătește mii de euro pe lună pentru spațiul respectiv.Pe fondul afirmațiilor vehiculate în spațiul public în legătură cu imobilul închiriat pe bulevardul Tomis nr. 112, conducerea Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța afirmă că mutarea era absolut necesară și că suma plătită este sub prețul pieței.„Pentru ca toți constănțenii să își poată formula în cunoștință de cauză o opinie asupra necesității, oportunității și eficienței mutării unui important segment al activității instituției în acest imobil, conducerea SPIT face următoarele precizări: necesitatea mutării unei părți a activității instituției într-un nou sediu a venit în contextul în care două dintre imobilele în care instituția își desfășura activitatea încă de la momentul înființării sale, respectiv cel de pe strada Atelierelor și cel de pe strada Griviței, au fost restituite foștilor proprietari prin hotărâri judecătorești definitive”, explică directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.Și agenția de pe Sulmona ar putea fi mutatăÎn ceea ce privește sediul instituției din strada Sulmona nr. 22, pentru perioada de valabilitate rămasă din contractul de închiriere, care expiră în 2018, acesta găzduiește Agenția Fiscală nr. 3. Potrivit șefului SPIT, instituția are în vedere că în zona peninsulară, în viitorul apropiat, vor fi instituite restricții de circulație.„În plus, de la momentul înființării instituției până în prezent, în special în ultima perioadă datorită numeroaselor modificări legislative, volumul documentelor depuse de către contribuabili a crescut semnificativ, fapt ce solicită în mod constant alocarea unor spații suplimentare de arhivare. Potrivit dispozițiilor legale, arhiva instituției nu poate fi distrusă sau depozitată în alte spații decât cele în care ne desfășurăm activitatea, fiind aferentă rolurilor fiscale pe care se lucrează zilnic, unele documente datând încă din perioada interbelică”, spune Virginia Uzun.„Chirie sub prețul pieței“În acest context, corelat cu necesitatea continuării activității într-o zonă centrală a orașului la care toți contribuabilii, inclusiv cei care nu dispun de mijloace de transport personale, au acces, precum și cu faptul că sediul se află în proximitatea celorlalte instituții cu care SPIT conlucrează (Primăria, Prefectura, instanțele de judecată, Casa Județeană de Pensii, Inspectoratul de Poliție, OCPI etc.) s-a decis mutarea unor servicii în imobilul din bulevardul Tomis.„Agenția fiscală nr. 6 mutată în noul sediu din bulevardul Tomis nr. 112 a fost organizată astfel după un concept care răspunde cerințelor impuse de standardele de calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă recunoscute la nivel european, respectiv ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001. Chiria plătită de instituție pentru acest imobil este de 9 euro pe metru pătrat fară TVA, în condițiile în care construcția este nouă, iar compartimentările necesare specificului activității noastre au fost realizate de către proprietar. În ceea ce privește nivelul chiriei, în urma studierii ofertelor primite, precum și a anunțurilor referitoare la imobilele care prezintă aceleași caracteristici și care ar fi fost disponibile pentru închiriere, s-a concluzionat că o chirie de 9 euro pe metru pătrat fără TVA se află sub nivelul pieței pentru clădiri similare acesteia. Amintim de asemenea că, prealabil alegerii acestui imobil, instituția și-a manifestat public în mod repetat, inclusiv prin presă, intenția de închiriere a unui nou sediu. Precizăm că închirierea imobilelor de către autoritățile publice este exceptată de la procedurile de achiziție publică prevăzute de Legea nr. 98/2016, după cum era exceptată și în reglementările legale anterioare, respectiv O.G. nr. 34/2006", mai precizează directorul SPIT.În perioada următoare, conducerea instituției va organiza o zi a porților deschise, cel mai probabil după prima scadență de plată a impozitelor și taxelor locale, respectiv după data de 31 martie 2017.