Ce bine o să trăim! "Gaşca roşie" vâră adânc mâna în buzunarele românilor

Ce bine o să trăim! "Gașca roșie" vâră adânc mâna în buzunarele românilor

O ordonanță care va bulversa mediul de afaceri, care va afecta în special salariile din privat și care are șanse mari de a provoca dezechilibre macro-economice.Dincolo de insinuările premierului, precum că valul de nemulțumire ce va urma este provocat de companiile multi-naționale, o realitate este de necontestat: angajatul de rând, în special cel din privat, va fi afectat. Mult afectat! Simulările concrete arată că, în cele mai multe situații, salariile din privat vor scădea dramatic (un exemplu concret: la un salariu de 4.000 de lei, dacă angajatorul va păstra brutul, salariatul pierde nu mai puțin de 466 lei, deci 100 de euro, având în vedere explozia de astăzi a monedei europene și prăbușirea leului).Reacțiile vor fi în lanț și vor fi unele negative: concedieri, demisii și mai ales căutarea de soluții mai puțin ortodoxe. Adică, se va încuraja munca la negru!Mare bulibășeală a creat actuala guvernare PSD. Nici cei dinainte nu au fost îngeri, însă ce au făcut Dragnea și gașca sa le întrece pe toate. Au promis românilor că vor trăi mai bine, însă iată la ce catastrofă sociao-economică s-a ajuns.Îmi amintesc că, nu în puține rânduri, în diverse colectivități, discutam cu diverși colaboratori și susținem că, decât să fie cu ochii pe Justiție, pe Codul Penal etc., pe pușcăriabili și scandalurile cu zăngănit de cătușe de la TV, românii ar trebui să fie interesați de Codul Fiscal și Codul Muncii, „motoarele” unei economii bazate pe principii sănătoase, care dau rateuri în cazul nostru. Uite că, din păcate, am avut dreptate.Românii au ieșit masiv în stradă, protestând împotriva celebrei Ordonanțe 13. Mă întreb, dacă atunci au „luminat” o Românie întreagă, pe o speță care nu îi afecta direct, ce vor face acum românii, când „gașca roșie” le dă lovitura la temelie?