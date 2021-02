Ce beneficii au cei care au lucrat în condiţii speciale

Unele persoane se întreabă ce beneficii au cei care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă. Potrivit specialiştilor Casei de Pensii, perioada lucrată în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă conferă asiguraţilor o serie de drepturi. În primul rând, ei beneficiază de majorarea stagiului de cotizare, prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare, de trei luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă, respectiv în condiţii deosebite de muncă. Apoi, acestor persoane li se majorează stagiul de cotizare, prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de şase luni, pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, respectiv în condiţii speciale de muncă. În plus, li se acordă reducerea vârstei standard de pensionare, proporţional cu perioada efectiv lucrată în aceste condiţii.