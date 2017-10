Ce au găsit echipele RAJA în canalizarea Constanţei

Ce au găsit echipele RAJA în canalizarea Constanței

Zone întregi din Constanța riscă să se inunde chiar și la cea mai mică ploaie. Și asta nu pentru că sunt conductele mici, ci mai ales pentru că locuitorii municipiului aruncă în canalizare tot ce nu le mai trebuie prin casă. De la gunoaie menajere, până la cauciucuri vechi, cărămizi și triciclete, lucrătorii RAJA au scos din canalizarea Constanței tot ce vrei și ce nu vrei.În fiecare an, echipe de lucrători din cadrul Secției Canal desfășoară un amplu program de curățare și verificare a sistemului centralizat de preluarea a apelor pluviale și de canalizare. „Anual, încă din primăvară, după un program bine stabilit, echipele RAJA verifică și, unde este necesar, intervin în curățarea și degrevarea sistemului de canalizare. De cele mai multe ori, eforturile făcute pentru desfășurarea acestui program sunt nule, deoarece an de an, în cadrul acestei campanii, lucrătorii Secției Canal descoperă de fiecare dată alte obiecte și diverse resturi de construcții, care îngreunează funcționarea sistemelor de canalizare și preluare a apelor uzate”, explică purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.Au transformat canalizarea în groapă de gunoiDeși pare greu de crezut, în timp, la nivelul sistemului de canalizare, în special pe rețelele cu diametre mari - ovoide, echipele de intervenție au descoperit, aruncate, de la resturi menajere, diverse bucăți de materiale plastice și resturi de componente metalice destul de mari, până la triciclete uzate, anvelope și chiar obiecte sanitare. Dar, în cele mai multe situații, sistemele de canalizare, în special la nivelul gurilor de preluare stradale sunt blocate sau complet obturate cu diverse resturi de la materialele de construcții, de la cărămizi, dale și bucăți de beton, până la saci de ciment, pietriș sau diverse bucăți de faianță și gresie. „Toate acestea împiedică scurgerea apelor și, implicit, sunt responsabile de nefuncțio-narea sistemelor la capacitate maximă. În aceste condiții, zonele unde cetățenii au transformat sistemul de canalizare într-o groapă de gunoi, riscă să fie inundate chiar și la cea mai mică aversă de ploaie”, mai spune reprezen-tantul RAJA.Riscăm să ne inundăm!În această perioadă, echipele de intervenție RAJA fac tot ce este necesar pentru rezolvarea acestor situații, unde an de an au fost descoperite blocaje la nivelul sistemelor, însă fac un apel către constănțeni să nu mai arunce nimic în canalizări.„Rugăm toți abonații care și-au făcut un obicei din a transforma canalizarea în coș de gunoi, să se gândească la faptul că orice rest menajer sau obiect nefuncțional aruncat din comoditate în sistemul de preluare a apelor pluviale poate duce la inundarea proprietăților. Condiția esențială în funcționa- rea sistemului de canalizare și preluarea apelor pluviale este funcționarea stațiilor de pompare. Investițiile financiare imense făcute în modernizarea și automatizarea acestor sisteme sunt nule de fapt, în condițiile în care, din cauza suprasolicitărilor sau a rafalelor de vânt, liniile de alimentare cu tensiune sunt avariate. În lipsa energiei electrice, stațiile și, implicit, sistemul de canalizare nu pot funcționa. În această situație, societatea noastră nu poate decât să anunțe avaria apărută imediat și să spere că furnizorul de energie va reuși să remedieze situația în cel mai scurt timp”, precizează Irina Oprea.