Ce are în plus litoralul bulgăresc? Românii au refuzat Mamaia pentru Nisipurile de Aur, de Paşte

INTREBARE PROSTEASCA

PERSONALUL DIN BULGARIA ESTE PRIMITOR SI SE VORBESTE ROMANESTE CHIAR IN MIJLOCUL BULGARIEI LA VELIKO-TARNOVO. PRETURILE SUNT REZONABILE SI POLITICA ESTE CA, CLIENTII SA REVINA, NU SA INJURE CA SUNT TRASI PE SFOARA. SUNT MULTE SERVICII INCLUSE IN PRETUL SEJURULUI.RELIEFUL ESTE VARIAT SI SUNT MULTE TRASEE DE PROMENADA. UNA PESTE ALTA IN BULGARIA SIMTI CA ESTI IN VACANTA, FATA DE LITORALUL NOSTRU CARE OFERA,FARA EXCEPTIE SI O LIPSA TOTALA DE IMAGINATIE ACELAS LUCRU DE LA MAMAIA LA MANGALIA :PRETURI EXORBITANTE, SERVICII ZERO,MARLANIE,TIGANIE,MURDARIE.ROMANII VOR SA CASTIGE INTR-UN SEZON CAT BULGARII SAU GRECII IN 5 ANI.HOTELIERII DE PE LITORALUL NOSTRU NU AU NICIO PREGATIRE IN ACEST DOMENIU.MACHEDONI SI TIGANI-TURCI CATIVA EXCROCI BASTINASI AU DEVENIT PROPRIETARI PT 2 LEI SI NU AU FOST CAPABILI SA SCHIMBE LENJERIA SAU SA RENOVEZE CEVA NICI DUPA 10 ANI. HOTELELE MAI ACATARII DIN MAMAIA SUNT MAI SCUMPE DECAT O VACANTA,TOTUL INCLUS, PE COASTA FRANCEZA, SPANIA, GRECIA ETC.UN HOTEL 3 STELE CU MIC DEJUN SI AVION LA LISABONA COSTA 450E!!!! BUCOVINA,MARAMURES OFERA VACANTE DE NEUITAT LA 1/2 DIN PRETUL LITORALULUI.DECI TITLUL INTEROGATIV AL ARTICOLULUI ESTE CA....VA PLACE SA MANCATI CACAT SAU ICRE NEGRE?