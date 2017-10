Ce abuzuri sunt raportate la „Telefonul Copilului“

"Mă numesc Bogdan, am 11 ani și nu mai pot suporta bătăile de la tatăl meu. Mă bate și pe mine, și pe mama mea. Aproape în fiecare seară. Se îmbată și apoi aruncă în noi cu ce apucă. Aseară mi-a aruncat telecomanda de la televizor în față și m-a lovit la ochi!".Așa sună multe din apelurile disperate la Telefonul Copilului. Sunt copii care suferă, abuzați în diferite feluri, și care își pun ultimele speranțe în vocea străină de la celălalt capăt al firului. De multe ori, cer ajutor pentru ei și pentru familiile lor.Cazul lui Bogdan este numai unul din sutele înregistrate la linia telefonică 116.111, Telefonul Copilului, înființată de Asociația "Telefonul Copilului". Cu prilejul Zilei Internaționale a Telefonului Copilului, sărbătorită, în fiecare an, pe 17 mai, asociația atrage atenția asupra rolului crucial al serviciilor "telefonului copilului" în domeniul protecției drepturilor copilului. Aniversarea din acest an este guvernată de tema "rolul serviciilor telefonul copilului și al noilor tehnologii de comunicare în protejarea fetelor - victime ale abuzului și violenței"."Ne dorim ca, începând de astăzi, toți copiii lumii să se regăsească în această mare familie «Telefonul Copilului» prin intermediul website-ului www.11611.eu, pe care l-am lansat ieri, alături de Child Helpline International. Site-ul reunește toate organizațiile europene care furnizează serviciul 116.111 pentru protecția și promovarea drepturilor copilului și ale familiei", precizează Cătălina Florea, director executiv al asociației.Mai mult de jumătate din victime sunt feteÎn anul 2011, abuzul emoțional a fost cea mai întâlnită formă de abuz asupra copilului. În România, din totalul copiilor care au contactat telefonul copilului și au fost implicați în cazuri de abuz, mai mult de jumătate (60,22%) au fost fete, iar restul (39,78%) au fost băieți."În anul 2011, Asociația «Telefonul Copilului» a răspuns la 168.159 apeluri. Principalele motive pentru care copiii apelează serviciul care le este dedicat sunt ne-voia de comunicare, abuz emoțional, relația părinte-copil, neînțelegeri în familie, probleme sentimentale, singurătate, tristețe, molestare fizică, negli-jare, probleme educaționale, exploatare prin muncă, abuz sexual", mai precizează Cătă-lina Florea.Unde puteți să anunțați un abuzDacă ești un copil abuzat sau dacă cu-noști un copil care suferă, poți să suni la numărul de telefon 116.111. Apelurile sunt anonime, nu se înregistrează și poți discuta cu consilierul orice problemă te preocupă. Dacă însă problema este gravă și ești de acord să oferi datele personale, consilierul va anunța imediat serviciile sociale care se vor deplasa la locul unde te afli. Apelurile sunt gratuite și poți suna chiar de la un telefon public fără a introduce cartela. Programul "Telefonului Copilului" este zilnic, de luni până duminică, între orele 8.00 și 00.00.