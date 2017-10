Ce a lăsat în urmă furtuna pe plajele din Constanţa şi din Mamaia / GALERIE FOTO

Ce a lăsat în urmă furtuna pe plajele din Constanța și din Mamaia / GALERIE FOTO

Iarna și-a făcut de cap în ultimele săptămâni la malul mării. Am înghețat, am admirat țurțurii și sloiurile de gheață, ne-am plimbat pe valurile înghețate, apoi ne-am îngrozit de marea furtunoasă. Acum s-a așternut liniștea. Marea Neagră pare încremenită. Este încă înghețată pe zeci de metri la mal. Nu se mișcă nimic. În larg se văd valurile care umflă stratul de gheață, în rest totul este foarte liniștit. Abia acum se pot vedea ravagiile pe care le-a lăsat în urmă urgia de săptămâna trecută. Plajele din Constanța și Mamaia aproape că nu mai există. Marea a înghițit nisipul și a adus tone de scoici, pietre, dar și gunoaie. Valurile puternice au aruncat pe maluri tot ce au răscolit curenții. În unele porțiuni au ajuns până la faleze, acoperind complet plaja, aflată acum sub un strat gros de gheață. Autoritățile vor avea mult de lucru la primăvară pentru a reface peisajul litora-lului românesc și a reconstrui ceea ce a distrus iarna. Sloiuri la geamurile teraselor și restaurantelorÎn Constanța, pe faleza Cazinoului, balustradele au fost smulse de forța valurilor și dalele au fost măturate de ape. Pe plaja din Faleză Nord valurile au ajuns până la baza malului de pământ. Zona cu greu se mai poate numi plajă căci în prezent este doar o adunătură de pietre, scoici și gunoi. Sloiurile de gheață acoperă încă mare parte din stricăciuni. La Mamaia situația este și mai gravă căci aici construcțiile estivale s-au aflat în calea talazurilor înalte. Unele au rezistat eroic, deși apa a măturat mare parte din nisipul de sub fundațiile restaurantelor și teraselor. Valurile au pus la pământ stâlpii cu temelii de beton și parapeții meniți să țină nisipul pe plajă. Multe foișoare pentru salvamari sunt prinse între ghețuri, iar în unele zone sloiurile ajung până la gea-murile construcțiilor de pe mal.Trebuie adus nisip nouCând iarna își va încheia spectacolul autoritățile vor trebui să evalueze pagubele și să repare ceea ce a distrus forța naturii. Dacă balustrada de pe faleză este destul de ușor de înlocuit, cu nisipul de pe plaje va fi mai mult de lucru. Pe lângă ecologizare, în nume-roase porțiuni va fi nevoie de înnisipare. Este însă puțin probabil că vor putea fi re-câștigați toți metri de mal înghițiți de ape, așa că la vară cu siguranță plajele noastre vor fi mai înguste.