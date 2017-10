Ce-a înţeles o doamnă din "all-inclusive"! Şi-a umplut punga cu mâncare să ducă şi acasă

Ce-a înțeles o doamnă din "all-inclusive"! Și-a umplut punga cu mâncare să ducă și acasă

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doamna din imagine lua masa liniștită la restaurantul unui hotel de pe litoral. Se pare că i-a plăcut foarte mult conceptul de "all-inclusive", așa că a trecut la treaba și a profitat de ocazie. Ea și-a umplut punga de mâncare, luând încet-încet diverse alimente din farfuriile pe care in prealabil le umpluse ochi. In timp ce statea de vorba cu cel cu care a "coborat" la masa, doamna servea foarte tacticos din farfuria proprie, dar cu "mana grebla" tragea usor alimentele in plasa, de parca n-ar mai fi si maine o zi...tot la "all inclusive".