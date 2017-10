Ce a găsit Chevron la Costineşti şi Vama Veche? Prospecţiunile s-au încheiat

Ce a găsit Chevron la Costinești și Vama Veche? Prospecțiunile s-au încheiat

Vestea că pământul județului Constanța va fi zguduit de fracturări hidraulice pentru extragerea gazelor de șist din subteran a făcut mare vâlvă în urmă cu mai bine de un an. Oamenii de rând s-au revoltat crezând că le va fi afectată calitatea apei, organizațiile ecologiste au făcut mitinguri săptămână de săptămână și au înaintat sute de memorii și adrese solicitând anularea explorărilor.Chevron și-a obținut însă autorizațiile și și-a văzut mai departe de treabă. Între timp, explorările s-au terminat și deocamdată s-a așternut liniștea. Dacă s-au găsit sau nu gaze de șist, dacă urmează exploatări masive ori totul a fost doar o furtună într-un pahar cu apă, rămâne de văzut. Deocamdată totul este la secret.Explorări fără fracturare hidraulicăÎn primăvara lui 2013, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a acordat aviz de mediu, pentru prospecțiuni în perimetrele Costinești și Vama Veche. Pentru cel de-al treilea perimetru, la Adamclisi, s-au cerut evaluări supli-mentare, deoarece în zona vizată erau arii protejate. „Proiectele pentru care au fost emise acordurile de mediu propun numai lucrări de explorare în vederea evaluării potențialului de hidrocarburi în zonă. Proiectele de explorare presupun numai măsurători geofizice în sondă și extragere carote în urma forării - și NU fracturare hidraulică. Fiecare din acordurile de mediu are la bază evaluare de impact de mediu. Condițiile prevăzute în acordurile de mediu interzic lucrări de exploatare experimentală, respectiv exploatare prin fracturare hidraulică”, declara, la momentul respectiv, ministrul Mediului pe vremea aceea, Rovana Plumb.Informațiile, predate către ChevronÎntre timp, prospecțiunile s-au și terminat. Reprezentanții companiei care au făcut lucrările pentru Chevron au declarat, pentru „Cuget Liber”, că proiectul din blocurile de explorare Costinești și Vama Veche a fost încheiat încă din luna aprilie 2014. În ce privește rezultatele explorărilor, toatele datele sunt la Chevron, singurii care pot să ne ofere informații. „Obiectul contractului dintre Prospecțiuni și Chevron a constat în furnizarea serviciului de achiziție a datelor geofizice, ceea ce reprezintă prima etapă a prospecțiunii geofizice. Echipa Prospecțiuni a predat apoi datele înregistrate companiei Chevron, care are obligația, în baza contractului cu ANRM, de a trece mai departe la celelalte etape ale prospecțiunii: procesarea și interpretarea geologică a datelor. Din acest motiv, Prospecțiuni nu este în măsură să ofere informații despre rezultatele prospecțiunii geofizice efectuate de Chevron”, au mai adăugat reprezentanții Prospecțiuni S.A.. În prezent, compania Prospecțiuni nu mai este implicată în niciun proiect al Chevron și nici nu are niciun alt proiect în derulare, în județul Constanța.Am încercat să obținem un punct de vedere și de la reprezentanții Chevron România, însă numărul de telefon al persoanei care întreține relația cu presa nu mai este activ, iar alți reprezentanți nu au putut fi contactați.