Cazurile de rujeolă, ÎN CREŞTERE! Ştirea falsă că ”rujeola nu există” a pornit de la un pariu

Cazurile de rujeolă, ÎN CREȘTERE! Știrea falsă că ”rujeola nu există” a pornit de la un pariu

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 150 de români, în special copii, s-au îmbolnăvit de rujeola doar în ultima săptămână. Dureros este că numărul deceselor a ajuns deja la 52.Cauza principală este rată scăzută de vaccinare. O spune chiar ministrul Sănătății, care va pleca într-o campanie pro-imunizare, în estul țării. În timp ce autoritățile caută soluții, pe paginile de socializare, oameni care nu au nicio pregătire medicală răspândesc o știre falsă: cum că rujeola nu există.430 de mii de copii au fost vaccinați din iunie anul trecut și până astăzi, însă cu toate acestea încă vorbim despre o epidemie de rujelă.Continuă să apară noi cazuri în județele Vrancea, Buzău, Constanța sau Brașov.În timp ce Organizația Mondială a Sănătății și-a trimis reprezentanții în România, ca să ajute la încetinirea răspândirii virusului și în cele din urmă la încheierea epidemiei, pe rețelele sociale se vorbește intens despre o afirmație a unui antivaccinist din Germania, care susține că rujeola nu există.Un astfel de mesaj a devenit viral acum și pe paginile de socializare din România, fiind preluat fără verificarea corectitudinii sursei.Totul pleacă de la un pariu lansat în 2016 de Ștefan Lanka, un antivaccinist. Acesta i-a oferit 100.000 de euro celui care îi demonstrează printr-un singur articol științific că virusul rujeolei există și ce dimensiune are.Un student i-a trimis 6 articole, însă Ștefan Lanka a considerat că acestea nu întrunesc cerințele lui: un singur articol și o dimensiune a virusului care să fie în standarde.Asta pentru că rujeola are o dimensiune mai mare decât virușii obișnuiți și are ribozomi, iar asta îi face pe cei care contestă vaccinarea să considere că rujeola nu e virus.Instanța supremă i-a dat dreptate antivaccinistului, pe motiv că rămășagul presupunea un singur articol. Însă, judecătorul a simțit nevoia să precizeze: „Conceptul de virus, desigur, nu trebuie „aruncat la coș”. Modul în care este înțeles conceptul de virus este în continuă evoluție. Simpla prezență a ribozomilor nu contrazice neapărat existența unui virus.”“Virusul rujeolei este un virus cunoscut de sute de ani. Agentul care determină rujeola este virusul rujeolos, este un virus ARN, care poate fi văzut la microscop, putem măsura prezența virusului cantitativ și calitativ și aceasta este forma sub care s-a pus diagnosticul din epidemia curentă, din secreții faringiene”, susține Luminița Ene, medic boli infecțioase.Iar pentru cei care au făcut pojar când erau mici, nu este un secret că virusul circula de la omul bolnav la cel sănătos. Medicii recomandă vaccinarea pentru că bătrânii și bebelușii nu au un sistem imunitar care să lupte eficient.