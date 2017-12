Cazurile care necesită tratament cu imunoglobulină pot fi anunţate şi prin telefon

Cazurile care necesită tratament cu imunoglobulină pot fi anunțate și prin telefon

O structură de urgență care are rolul de a direcționa stocurile identificate de imunoglobulină în unitățile sanitare din țară către cazurile urgente de imunodeficiență primară a fost înființată la nivelul Ministerului Sănătății. "Ministrul Sănătății s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții pacienților care necesită tratament cu imunoglobulină.În cadrul acestei întâlniri, ministrul Sănătății le-a informat pe reprezentantele asociației de pacienți prezente despre stadiul aprovizionării cu imunoglobulină și măsurile pe care le va întreprinde Ministerul Sănătății în perioada imediat următoare pentru a asigura necesarul de imunoglobulină. La nivelul Ministerului Sănătății s-a înființat o structură de urgență care are rolul de a direcționa stocurile identificate de imunoglobulină în unitățile sanitare din țară către cazurile urgente de imunodeficiență primară care necesită tratament imediat", informează MS într-un comunicat remis presei.Potrivit sursei citate, va fi înființată o linie telefonică specială la care medicii din toată țara pot anunța apariția cazurilor grave care necesită tratament cu imunoglobulină, pentru ca medicamentele necesare să fie direcționate către unitatea sanitară care are în îngrijire pacientul."Această structură va gestiona și cantitățile de imunoglobulină necesară tratamentului imunodeficienței primare, care vor fi puse pe piață de furnizor până la sfârșitul anului", susține sursa citată.De asemenea, Ministerul Sănătății intenționează să realizeze un stoc de imunoglobulină care să acopere necesarul la nivel național pentru o perioadă de 6 luni."În prezent, se lucrează la modificarea cadrului legislativ care să permită introducerea unui nou tip de imunoglobulină pe piață, cu administrare intradermică", afirmă aceeași sursă.Sursa: Agerpres