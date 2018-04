Artistul care aduce la Constanța idei nebunești de la Paris

"Cazinoul va fi îmbrăcat într-o operă de artă din schele!"

A venit pe lume la Constanța, dar în ultimii 42 de ani a locuit la Paris, în inima culturii și artei contemporane. A vândut mii de lucrări la licitație, a inventat o carte unicat în lume și acum a venit la Constanța să pună umărul la renașterea culturii în orașul de la malul mării, atât de mult vitregit în ultimii ani de evenimente de artă și viață culturală. Cristian Todie, artist plastic de renume internațional, are planuri mari pentru arta și cultura constănțeană. Și nu numai că vine cu idei frumoase de pe malul Senei, dar și cu posibilitatea de a sprijini financiar unele activități și demersuri menite să readucă arta în urbea noastră.Cu un accent parizian imposibil de trecut neobservat, dar cu sânge de constănțean în vene, Cristian Todie a amenajat un mic atelier în Peninsulă, unde își propune să organizeze cursuri de desen pentru elevi, să pregătească expoziții unice și, mai ales, să urnească reabilitarea zonei istorice. Fundația sa se va autofinanța, dar va atrage bani și de la artiști internaționali. Are atât de multe idei și vorbește cu atât de mult entuziasm, încât aproape că te convinge pe loc că totul este realizabil.„Una dintre ambițiile noastre este de a readuce Constanța pe harta culturală europeană. Suntem un oraș european, iar noi vrem prin educație și cultură să arătăm asta Europei. Mesajul către artiștii din străinătate este: «Constanța este orașul vostru! Mergeți, instalați-vă, faceți, e de lucru, e frumos, avem mare!». De asemenea, vrem ca elevii din Constanța să nu mai fugă în Europa, să nu mai aibă ideea aceasta pe care am avut-o eu în tinerețe”, spune artistul.O altă ambiție este crearea, la Constanța, a unei școli de engineering paper design, unde tinerii să deprindă diferite tehnici de imprimare a hârtiei. Todie este inventatorul cărții-obiect, care prezintă câte o imagine pe toate laturile sale, și pe cant, indiferent din ce unghi o privești.„Având un brevet de invenție care revoluționează arta hârtiei, prin introducerea unei geometrii noi, personale, putem să realizăm astfel de cărți, de exemplu, despre Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și să le vindem apoi în străinătate, promovând istoria și cultura constănțeană”, explică Todie.De altfel, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, din Piața Ovidiu, are planuri mari. Viziunea sa este ca unele din lucrări de la muzeul constănțean să fie expuse, temporar, la Muzeul Luvru.„Muzeul Național de Istorie Națională și Arheologie din Constanța conține elemente la nivelul Luvrului. Cel mai scump obiectiv pentru mine este acela să obținem de la Luvru un parteneriat în care anumite elemente din muzeul din Constanța să fie expuse în Muzeul Luvru, în sălile de expoziții temporare. «Șarpele» nostru, de exemplu, este la nivelul multor lucrări valorase din Luvru și își merită și el locul acolo”, spune convins artistul.O altă idee nebunească este aceea de a îmbrăca toate clădirile istorice aflate în paragină în schele realizate ca o formă de artă.„Una dintre expozițiile pe care le plănuim va prezenta o hartă a Peninsulei, unde vor fi reperate toate clădirile degradate, fotografiate în halul în care sunt actualmente și îmbrăcate în structuri de schele, dar realizate ca o formă de artă. Pornim de la ideea că o schelă este urâtă, iar orașul nu poate să comporte o schelă urâtă. Așa că aceste schele trebuie realizate astfel încât să fie plăcute ochiului. Este un fel de operă de artă în oraș. Toate aceste clădiri să le îmbrăcăm cu niște opere de artă în sine”, povestește Cristian Todie.Iar prima clădire pe care artistul o propune pentru acest experiment este chiar Cazinoul.„Vom depune un dosar la autoritățile locale. Primarul Decebal Făgădău avea ideea să îmbrace Cazinoul cu un mash cu imaginea imobilului. Eu am experiență de câteva zeci de ani de zile la Paris și se știe că această îmbrăcare o să fie o catastrofă. Ascunzi un element deja degradat, iar degradarea nu este continuată, ci continuă degradarea. În plus, este urât. Ceea ce propun eu este o operă de artă în sine, care atrage ochiul, aduce ceva nou, original, frumos. Nu ascunde trăsăturile clădirii, ci le pune în valoare”, consideră Todie.Mai mult decât atât, acesta îndrăznește să propună inclusiv realizarea unei pasarele prin care turiștii veniți pe apă, cu navele în Portul Constanța, să ajungă direct în Cazinou.„Va fi o armonie între trecut și viitor. Pe mare, o pasarelă, care arată modernismul și forța pe care o are acest oraș. În plus, este o modalitate de a pune Constanța pe harta artei și creației mondiale. Această inovație ar putea iniția Efectul Bilbao”, este de părere artistul.