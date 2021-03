Cazinoul, la un an de la începerea lucrărilor de reabilitare. „Exteriorul este aproape gata!”

„La exterior, lucrările sunt avansate. S-au reparat şi s-au înlocuit destul de multe ornamente. Mai este ceva de lucru la cele patru turnuri de sus, care nu au putut fi refăcute, starea lor de degradare fiind destul de mare. Când vremea va fi prielnică şi vor fi peste 18 grade Celsius, se va interveni şi acolo. Acoperişul este terminat, a fost acoperit cu tablă normală şi tablă solzi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, arhitectul Radu Cornescu, cel care a fost desemnat de autorităţile locale să supravegheze procesul de reabilitare a Cazinoului.













Potrivit acestuia, pe perioada sezonului rece, s-a avansat foarte mult şi în clădire. „La interior, se lucrează intens, pentru că sunt foarte multe ornamente şi necesită mai multă atenţie. S-au pus schele şi la etaj, la sala de spectacole şi la fosta sală a oglinzilor. La subsol, încă se mai consolidează. Constructorii au adus mai multe calorifere provizorii şi o centrală termică pe care o vor demonta ulterior, astfel încât să poată să lucreze non-stop, şi în timpul ierii”, a mai spus arhitectul.







A doua fereastră scoică, pusă în valoare





Proiectul presupune şi unele modificări în interior, astfel încât să poată fi pusă în valoare şi cea de-a doua fereastră scoică, cea care fusese acoperită până de curând. „Se lasă loc de trecere între sala de spectacole şi sala de bal, acolo unde a fost cea de-a doua fereastră scoică. Se vrea ca această fereastră scoică să fie vizibilă în totalitate, dinspre sala de spectacole, şi se vor pune nişte vitralii”, a completat specialistul.











În paralel se lucrează şi la reţeaua de instalaţii. „Încălzirea, dar şi partea de ventilaţie vor fi de tip chiller. În locul unde a fost rampa de aprovizionare, va fi instalaţia. Vor fi montate ventiloconvectoare, care vor da aer cald iarna şi aer condiţionat vara. Este o soluţie modernă şi pentru spaţiul volumetric din interior”, a completat arhitectul.





Specialistul este optimist şi consideră că lucrările se vor încheia la timp. „După încheierea finisajelor, mai urmează o etapă cu mobilierul. Însă acestea se vor face şi pe parcurs”, a precizat Radu Cornescu.











Peste numai câteva zile se împlineşte un an de la începerea lucrărilor de restaurare a Cazinoului Constanţei. De aproape un an de zile se munceşte continuu, iar lucrările au avansat văzând cu ochii. Pe sub mash-ul care acoperă zidurile, se poate întrezări deja o parte din arhitectura refăcută, din detaliile delicate în stilul Art Nouveau, ale imobilului ridicat în anul 1909. Dacă totul decurge bine în continuare, Cazinoul va fi gata până la finele anului viitor, constructorii încadrându-se în termenul de 30 de luni stabilit pentru finalizare.