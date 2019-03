"Cazinoul din Constanţa va fi reabilitat; sunt extrem de încăpăţânat ca şi acest obiectiv să fie realizat"

"Cazinoul din Constanța va fi reabilitat; sunt extrem de încăpățânat ca și acest obiectiv să fie realizat"







sursa: Agerpres

"În 25 martie, luni, intră la avizare, începe comitetul tehnico-economic, a treia tură a indicatorilor economici pentru acest obiectiv. După ziua de 25 martie intră în avizare interministerială, urmează hotărârea de guvern și după aceea, în cel mai scurt timp, după hotărârea de guvern, tot ceea ce decurge de aici. Nu îmi cereți vă rog din suflet un termen pentru că atât de multe lucruri s-au spus despre Cazinoul de la Constanța și despre reabilitarea lui .... Ne-am asumat, și cred că trebuie să ne asumăm cu toții ca acest obiectiv să fie finanțat și reabilitat, și așa cum încep colegii mei din țară să mă cunoască, vă asigur că sunt extrem de persuasiv și de încăpățânat ca și acest obiectiv să fie dus la capăt", a declarat Daniel Suciu, într-o conferință de presă.Potrivit acestuia, prin modificarea Legii achizițiilor publice, reabilitarea Cazinoului nu va mai putea fi stopată de eventuale contestații privind licitațiile pentru demararea lucrărilor."Da, va fi reabilitat. (...) S-a schimbat și se va mai schimba Legea achizițiilor, pentru că atât de multe proiecte majore s-au blocat din cauza acestor contestații, contestatari de profesie, încât am modificat. Și nu, nu ne vor opri eventualele contestații, dar depinde exact de ce componente discutăm. (...) Marți, când vin iar la Constanța, sper să vă dau și o veste de încă o etapă parcursă după CT-ul de luni", a spus viceprim-ministrul.În urmă cu o lună, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a anunțat că se pregătește a patra licitație pentru atribuirea lucrărilor de consolidare și reabilitare a Cazinoului, monument arhitectonic inclus pe lista celor mai periclitate monumente de patrimoniu european."După trei ani, în care am asistat la trei licitații anulate, procesul de actualizare a documentației trebuie reluat, (...), continuă colaborarea cu Compania Națională de Investiții. Timpul e necruțător, starea Cazinoului se schimbă de la o zi la alta și de aceea am decis punerea lui în siguranță. (...) Între timp, CNI a cerut actualizarea documentațiilor pentru a purcede la cea de a patra licitație de începere a lucrărilor. Sper să fie cu noroc. Astfel, am propus să aprobăm structura devizului așa cum ne-a fost prezentat de CNI. Municipiul va sistematiza terenul, va consolida taluzul și se va ocupa de utilități. Evident că odată cu CNI și primăria va demara o licitație", a declarat Decebal Făgădău pe 15 februarie.În cadrul unei ședințe de îndată de la acea dată, consilierii locali au aprobat abrogarea unui articol din precedentele hotărâri referitoare la transmiterea Cazinoului către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRP), ce prevedea faptul că obiectivul reintră în patrimoniul municipalității dacă în termen de 24 de luni de la predarea către CNI nu începeau lucrările de consolidare și restaurare.De asemenea, prin noua hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța privind lucrările de reabilitare a Cazinoului s-a aprobat actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) ce prevede că municipiul Constanța va finanța cheltuieli pentru serviciile și lucrările de consolidare și restaurare a Cazinoului în valoare de 14.574.959,24 lei fără TVA, acest deviz fiind complementar reparației capitale și lucrărilor de reabilitare proiectate și aprobate de CNI, în valoare de peste 90 milioane de lei, ce vor fi finanțate de MDRP.