Cazinoul, Acvariul şi faleza Constanţa, ameninţate cu dispariţia!

Sperantele au decedat

Cazinoul nu are mult ,se va prabusi. Peste 50 de ani ,cei ce vor ramane in Romania si vor locui acilea,vor afla doar din scrieri istorice ca a fost cladirea asta. Acvariul probabil ca se va desfiinta si el destul de curand. Inexistenta posibilitatii de a avansa oameni valorosi si patrioti in structurile superioare ale tarii in general,va face ca tara sa treaca iarasi prin chinurile din trecuturile odioase. Nu ca acum am fi departe de odiosenii,acum chiar le exesram cu ravna.