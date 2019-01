Caz rar la Spitalul Judeţean. "Nu am văzut aşa ceva într-o carieră de 30 de ani!"

Caz rar la Spitalul Județean. "Nu am văzut așa ceva într-o carieră de 30 de ani!"

Medicii oftalmologi din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța s-au confruntat, zilele acestea, cu un caz de boală rar întâlnit - arterită temporală sau boala Horton, o boală inflamatorie a vaselor de sânge care afectează foarte des arterele medii și mari ale capului, în special ramurile arterei carotide externe.Etiologia bolii Horton nu este cunoscută, dar cea mai severă complicație este ocluzia arterei oftalmice, ram al carotidei interne. De cele mai multe ori, în cazul persoanelor care sunt diagnosticate cu așa ceva, se poate instala ischemia ireversibilă și, desigur, orbirea, dacă boala nu este tratată rapid.Pacienta este din mediul rural, iar acum se află sub observația medicilor.„Arterita temporală este o boală rară, dată de inflamația arterelor, cu dureri mari de cap și care poate duce chiar la orbire. Aceasta poate fi bilaterală și poate apărea în orice moment. Practic, este o indurație a vaselor, ce poate produce cheaguri, obstrucții la nivelul vaselor, obstrucții pe artera centrală și nu numai. Una dintre cauzele ce duce la apariția bolii este stresul, dar este posibil ca și de la frig să fi apărut ori din alte motive. Când a ajuns la noi, nici nu se putea ține pe picioare. A fost adusă pe targă. Eu, spre exemplu, nu am avut niciun astfel de caz în toată cariera mea de peste 30 de ani ca medic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Eliza Avram, medic oftalmolog.Precizăm că simptomatologia arteritei temporale reflectă afectarea arterei temporale și a altor artere medii ale capului și gâtului și include tulburări de vedere, cefalee, claudicație în mandibulă, durere cervicală, sensibilitatea scalpului. În plus, bolnavul poate simți o stare de oboseală accentuată, stare de rău și poate avea febră.La ora actuală, incidența raportată bolii la 100.000 de persoane cu vârsta de peste 50 de ani este de 27 de cazuri, iar femeile sunt mai frecvent afectate decât bărbații. Totuși, trebuie să știți că fumatul crește riscul de șase ori la o femeie, iar diabetul îl reduce la jumătate.Medicii spun că debutul bolii poate fi brusc sau insidios, cu simptome precum anorexie, stare de rău, mialgie, transpirații nocturne și scăderea în greutate. La jumătate dintre pacienți, simptomele vizuale includ încețoșarea unilaterală sau orbire. Uneori, un defect parțial de câmp vizual poate progresa la orbire completă în doar câteva zile. De asemenea, oamenii pot acuza halucinații vizuale, care preced pierderea vederii. Mai grav, dacă nu se tratează, al doilea ochi va fi afectat și el în scurt timp.