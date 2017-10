CAZ ŞOCANT! O FETIŢĂ DE 13 ANI ŞI-A LUAT VIAŢA, DUPĂ O CEARTĂ CU PĂRINŢII: "I se părea că e mai puţin apreciată decât sora ei"

CAZ ȘOCANT! O FETIȚĂ DE 13 ANI ȘI-A LUAT VIAȚA, DUPĂ O CEARTĂ CU PĂRINȚII: "I se părea că e mai puțin apreciată decât sora ei"

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

”Echipa de cercetare s-a deplasat la locuința indicată. Minora a fost găsită spânzurată într-o cameră a locuinței, de o grindă. Din verificări a rezultat faptul că între minoră și părinții acesteia au avut loc discuții contradictorii, existând în familie o stare de tensiune. Nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul fetei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru moarte suspectă”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Gorj, scrie realitatea.netFetița era elevă în clasa a VII-a la Școala Celei, din cadrul Liceului Tehnologic Tismana, iar joi a mers la cursuri. Profesorii nu au sesizat că eleva ar trece printr-o depresie.”A mers la școală, la fel ca într-o zi obișnuită. Pentru toată lumea este o surpriză neplăcută. Am înțeles că era o elevă de nivel mediu, fără probleme de comportament. Nu arăta nimic din comportamentul ei că ar putea recurge la un asemenea gest. Are o soră mai mică. Am înțeles că ar fi avut niște discuții cu părinții, zilele anterioare, dar despre lucruri minore, ceva legat de faptul că i se părea că este mai puțin apreciată decât sora ei. Lucruri care se întâmplă destul de des la această vârstă, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva”, a afirmat Marian Slivilescu, primarul orașului Tismana, citează realitatea.net