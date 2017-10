CAZ CUTREMURĂTOR! Un băieţel de 8 ani s-a sinucis după ce mama lui a fost diagnosticată cu cancer: "Mami, grăbeşte-te, te voi aştepta aici să devenim ingeraşi"

CAZ CUTREMURĂTOR! Un băiețel de 8 ani s-a sinucis după ce mama lui a fost diagnosticată cu cancer: "Mami, grăbește-te, te voi aștepta aici să devenim ingerași"

Ştire online publicată Miercuri, 27 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Mami, supereroul meu, regina mea, gagica mea frumoasa, dragostea mea… Vreau sa stii ca nu imi place sa te vad bolnava, asa ca te imbratisez puternic si iti spun ca te iubesc enorm. Nu exista un loc pe pamant unde sa ma simt mai fericit decat langa tine si cel mai frumos lucru pe care mi-l amintesc inainte sa dorm este zambetul tau. Ma distreaza cand spui ca esti X-Men, doar ca sa nu ma vezi trist. Chiar daca profesorul mi-a spus ce este, de fapt, cancerul, eu cred ca oamenii pe care ii ia Dumnezeu la el devin ingerasi. Ingerasii sunt trimisi apoi pe pamant sa aiba grija de oamenii fara ajutor. Cred ca Dumnezeu vrea sa devii un inger, chiar daca suna egoist sa iti spun ca nu mi-ai indeplinit multe promisiuni: sa merg la Disneyland, sa ma inveti sa schiez, sa vad castelul lui Harry Potter… In fine, cred ca ai fost cel mai bun supererou pe care il aveam, am fost o echipa adevarata si de aceea, astazi, am decis sa te urmez. O sa urc la cea mai inalta atitudine a navei care ma tine inchis aici si voi zbura ca sa te insotesc pentru tot restul timpului. Stiu ca vei ajunge in curand si ii voi spune lui Dumnezeu ca trebuie sa ii pregatim pe ingerasi sa te intampine. Te iubesc mult, mami, si mereu te voi vrea langa mine. Nu mai plange si grabeste-te, te voi astepta aici sa devenim ingerasi, ca sa avem grija de persoanele nefericite. Te iubesc, Logan”, sunt randurile scrise de baietel, potrivit stirilekanald.ro.Mama lui a pierdut lupta cu boala 2 zile mai târziu.Sursa: huff.ro