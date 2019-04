Cauti un gadget video care sa-ti ofere experiente de neuitat? Iata ce variante ai la dispozitie!

Circa 80% din informatiile pe care le avem despre mediul inconjurator sunt acumulate pe cale vizuala, asadar tehnologia momentului ne ajuta permanent sa imbunatatim acest simt si sa profitam la maximum de imagini, culori, nuante si amintiri imortalizate pe suport digital. Pentru a nu pierde niciun moment contactul cu persoanele din jurul tau si micile placeri pe care viata le ofera, un gadget video cu tehnologie de ultima generatie ti-ar putea fi de mare ajutor.





Fiindca nu este vorba de simple dispozitive audio-vizuale, ci de gadgeturi, prima caracteristica de care trebuie sa tii cont este portabilitatea, asa incat sa poti profita de functiile respectivului gadget in cat mai multe ipostaze. Dat fiind faptul ca lista cu functii si specificatii ale unui gadget video poate fi destul de lunga, trebuie mentionat ca un alt detaliu important este scopul dispozitivului: inregistrarea imaginilor, redarea acestora sau o combinatie intre cele doua posibilitati. In plus, portabilitatea oferita de un gadget trebuie sa fie sustinuta si cu masuri anticipative de siguranta in utilizare, astfel incat un alt aspect important pe care trebuie sa il iei in calcul este protectia pe care o are device-ul la diversi factori de mediu (apa, praf, socuri etc).





Atunci cand cauti un gadget de calitate, fie acesta video, audio sau orice alt tip de dispozitiv inteligent, pretul poate fi un indicator bun, insa nu intotdeauna. Astfel, device-ul perfect va trebui sa includa functiile si optiunile de care ai nevoie, imagine clara si vibranta si un pret pe care ti-l poti permite. Iata cateva variante foarte bune de raport calitate-pret:





Mini Camera Video Full HD











Acest gadget este special tocmai prin dimensiunile extrem de mici pe care le are, permitandu-ti sa il porti cu tine pretutindeni sau sa il montezi fara sa fie observat. Astfel, poti alege sa folosesti aceasta camera pentru filmarea diverselor evenimente frumoase din viata ta sau poti sa o montezi acasa, pentru a indeplini rolul de supraveghere sau pentru a vedea ce activitati are cainele tau atunci cand ramane singur acasa. Imaginile inregistrate sunt in format full HD (1920 x 1080p), iar stocarea acestora poate fi facuta pe un card microSD. In plus, unghiul larg de filmare si cele doua suporturi de prindere pe care le vei gasi in pachet contribuie la utilitatea si versatilitatea acestui gadget video.





Super MINI Proiector HD portabil 100 LUMEN, USB, HDMI, Linux, 4500 mAH











Portabilitatea este printre caracteristicile cele mai importante ale acestui device, iar intrucat poate fi folosit impreuna cu smartphone-ul, laptopul sau tableta, mini proiectorul HD este ideal atat pentru prezentarile de la birou, cat si pentru vizionarea serialelor si meciurilor acasa. Calitatea si luminozitatea imaginii sunt inca doua avantaje pe care le ofera acest gadget video, asadar experientele de vizionare pe care le permite vor fi la superlativ!





Ochelari VR Box Esperanza VX300











Daca esti un impatimit al lumii virtuale, acest gadget este alegerea ideala! VR box-ul ofera portabilitate, calitate si o experienta deosebita de fiecare data cand vizionezi continut 3D sau VR. Mai precis, acesti ochelari imita cu precizie un ecran urias de 100 de inci privit de la o distanta de 3 metri, astfel incat toate detaliile din aplicatiile VR si 3D vor fi impecabile. In pachet vei putea gasi si o telecomanda Bluetooth, care te va ajuta sa controlezi functiile telefonului, smart TV-ului, laptop-ului sau oricarui alt dispozitiv inteligent, oferind o accesibilitate deosebita.





Daca vrei un gadget video din lista de mai sus sau cauti alte solutii performante pentru a revedea momentele speciale sau experimenta senzatii noi, intra pe GadgetWorld.ro si alege din oferta deosebit de cuprinzatoare de dispozitive high-tech!