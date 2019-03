Cauţi o firmă de contabilitate? Află cum poţi beneficia de servicii digitale

Cauți o firmă de contabilitate? Află cum poți beneficia de servicii digitale

Oamenii de afaceri angajeaza firme de contabilitate pentru a se ocupa de sarcinile financiare importante. Companiile trebuie sa respecte regulile contabile stabilite de institutiile avizate pentru a fi conforme cu legea.Iar pentru asta exista o serie de firme de contabilitate care se specializeaza pe anumite domenii. Exista firme contabile care se axeaza pe sarcinile financiare, cum ar fi taxele de consultanta in management, fuziunile si achizitiile. Dar odata cu modernizarea si tehnologizarea industriilor, au aparut si diferite firme de contabilitate digitala. firma de contabilitate digitala se ocupa de aceleasi procese si sarcini financiare ca una de contabilitate clasica. Insa, pun la dispozitie o retea digitala menita sa simplifice procesele.De exemplu, in prezentul digital poti beneficia de o aplicatie prin care este facilitata comunicare dintre client si contabil. Keez.ro este o astfel de firma de contabilitate care isi propune sa eficientizeze relatia dintre patronii companiilor si contabilii lor. Acestia au creat o aplicatie pe care o poti accesa oricand si oriunde si in care iti poti incarca documentele si actele care necesita sa fie procesate.Odata incarcate in aplicatie, acestea vor fi primite in timp real de catre contabilii firmei care se vor ocupa de procesarea lor. Acest lucru este benefic atat pentru contabili pentru nu se vor ingramadi cu multe acte la sfarsitul lunii. Mai mult, acestia se vor putea ocupa de ele atunci cand le primesc. In plus, aceasta aplicatie este destinata si pentru oamenii de afaceri care pot accesa documentele oricand au nevoie de ele.Platforma usor de folosit si securizata este accesibila atat de pe telefonul mobil cat si de pe desktop, oferind acces online oricand si oriunde ai nevoie de documentele financiare ale companiei tale.Acest lucru poate ajuta oamenii de afaceri sa stabileasca rapid anumite decizii importante. In plus, aplicatia iti ofera raportari complexe despre situatia firmei tale, in cazul in care vrei sa cercetezi in detaliu ce nu functioneaza sau in care segment al afacerii tale necesita imbunatatiri. Toate acestea, prin intermediul aplicatiei sunt simplificate, putand fi solutionate, accesate si implementate in timp real.Rapoartele contin informatii referitoare la furnizorii de plati, situatia financiara din banci, veniturile lunii curente, cheltuielile lunii curente, profitul, avansurile, deconturile, imprumuturile actionarilor, rapoarte referitoare la sumele existente in casa, datorii la stat si statul de plata lunar. Toate acestea pentru a facilita comunicarea si a eficientiza procesele de contabilitate.Pentru mai multe informatii legate de serviciile oferite de Keez accesati acest link: https://www.keez.ro/