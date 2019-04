Cauti o casa de avocatura profesionista? Iata ce iti ofera noua abordare New Law!

Societatea din ziua de astazi este intr-o continua schimbare si este important sa cunosti faptul ca practicile traditionale ale dreptului si avocaturii capata noi tendinte, care urmaresc satisfacerea cerintelor clientilor.





Intr-un domeniu atat de conservator precum avocatura, orice nou concept poate reprezenta o adevarata provocare, chiar si pentru cei mai profesionisti dintre practicienii unei case de avocatura. Din acest motiv, in articolul de fata am decis sa explicam ce inseamna New Law.





Conceptul de New Law este unic pana la acest moment si AndrewID este prima casa de avocatura care iese din obisnuitul si traditionaul mod de practica a stiintelor juridice, oferind cele mai noi solutii din perspectiva actuala a societatii.





Tehnicile moderne de practica sunt tot mai necesare in relatiile cu clientii, pentru ca acestia sunt implicati direct in problemele lor juridice, au nevoie sa inteleaga problemele cu care se confrunta si bineinteles vor sa se asigure ca vor beneficia de cele mai eficiente solutii pentru problemele lor, intr-un timp cat mai scurt. Pentru cei care au nevoie de consiliere sau reprezentare specifica in diverse ramuri ale dreptului, iata ce servicii sunt oferite de o casa de avocatura moderna:





Solutii eficiente si rapide in contextul societatii actuale





Pentru orice casa de avocatura profesionista, clientul si problemele sale sunt prioritare, iar AndrewID practica stiintele juridice cu profesionalism si se ghideaza dupa conceptul New Law.





Aceasta noua paradigma lansata in piata serviciilor juridice este construita in jurul si in sprijinul clientului, pentru a oferi solutiile cele mai eficiente si dinamice din toate punctele de vedere. Astfel, orientarea proactiva este catre client, iar acesta se va bucura de solutionarea rapida a procedurilor juridice, in timp ce beneficiaza de costuri echitabile in raport cu munca depusa de casa de avocatura.





Costuri echitabile si onorarii flexibile





Comparativ cu alti practicieni, casa de avocatura AndrewID este o societate care imbratiseaza acest nou concept prin care ofera clientului beneficiul de a plati strict pentru solutiile primite si nu pentru alte cheltuieli suplimentare, care in alta parte includ deplasari, timpul petrecut la cozile formate la ghiseele institutiilor statului sau chiar pentru xerografierea unor documente. Ei au eliminat aceste facturari inutile pentru client si le-a transformat in beneficii. Facturarea pe baza de program orar si discutiile cu clientii referitoare la alocarea unui volum de munca per obiectiv sunt stabilite in mod clar, fara modificari de care clientul sa nu ia cunostinta. Mai mult decat atat, acestia au inovat si modalitatea de plata a serviciilor catre casa de avocatura, prin achitarea acestora in criptomonede!











Comunicarea eficienta intre avocat si clienti





In comparatie cu o casa de avocatura traditionala, AndrewID va explica clientului pe intelesul sau, fara a crea ambiguitati prin termeni juridici specifici, iar comunicarea se va desfasura usor, prin intermediul unui limbaj uzual, care nu depaseste capacitatea de intelegere a clientului.





O casa de avocatura moderna va prioritiza intotdeauna relatia sa cu clientul, astfel incat acesta sa fie informat eficient in functie de etapele ce trebuie parcurse pentru rezolvarea unui litigiu sau a oricarei alte spete juridice ori de consultanta. Aceasta va utiliza transmiterea informatiilor cu ajutorul ultimelor tehnologii si prin intermediul mediului online, intrucat timpul reprezinta una dintre cele mai valoroase resurse.





In concluzie, apeleaza cu incredere la serviciile moderne aplicate de casa de avocatura AndrewID si beneficiaza de consultanta de specialitate si alte servicii, in ramuri precum dreptul comercial, dreptul administrativ, dreptul fiscal si multe altele.