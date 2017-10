Cauţi de lucru? Iată ce locuri de muncă sunt vacante în străinătate

Cauți de lucru? Iată ce locuri de muncă sunt vacante în străinătate

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă București dispune, prin intermediul Rețelei EURES, de 440 de locuri de muncă în Spațiul Economic European.Cele mai multe posturi sunt în Germania – 103 posturi (electrician în construcții, factor poștal, mecanic instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, educatoare, șofer camion trafic local/trafic național pe distanțe lungi/trafic internațional, lăcătuș – mecanic, dezvoltator aplicații IT/informatician, instalator instalații încălzire/instalații apă și gaz, muncitor necalificat în industria prelucrării metalelor, muncitor necalificat în industria metalică – galvanizare/galvanizare la cald, asistent medical geriatrie, coordonator Departamentul Planificare Financiară, visual designer, asistent medical generalist, tâmplar/dulgher, bucătar, Go Backend Developer, dezvoltator IT, medic asistent în microbiologie, asistent medical Terapie Intensivă, asistent medical pediatrie/Unitatea de Terapie Intensivă Neonatologie, commis/demichef de rang, personal servire clienți, personal de serviciu în domeniul hotelier, mecanic industrial, manipulant mărfuri, sudor MAG) ; Marea Britanie – 70 de posturi (îngrijitor persoane) ; Italia – 60 de posturi (asistent medical, îngrijitor persoane) ; Suedia – 55 de posturi (femeie de serviciu, vopsitor auto, mecanic auto, tinichigiu auto) ; Republica Cehă – 45 de posturi (șofer camion transport intern și internațional, șlefuitor – pilitor, manager logistică) ; Slovacia – 38 de posturi (șofer autocamion transport internațional, îngrijitor persoane/infirmier, inginer de calitate) ; Norvegia – 31 de posturi (tâmplar/parchetar, tâmplar tradițional, montator, zugrav, doctorand cercetător în comportament uman complex, doctorand cercetător în domeniul eticii organizaționale, doctorand cercetător în studii internaționale, doctorand cercetător în inteligență artificială, doctorand cercetător în sisteme inteligente, doctorand în Departamentul Informatică) ; Bulgaria – 20 de posturi (operator rețea de telefonie mobilă, operator în industria de prelucrare a lemnului) ; Finlanda – 7 posturi (operator CNC, sudor, lucrător în metal) ; Olanda – 6 posturi (muncitor în agricultură) ; Irlanda – 2 posturi (tinichigiu auto, vopsitor auto) ; Austria – 1 post (ofițer proiecte europene) ; Franța – 1 post (lucrător în hotel) ; Spania – 1 post (maseur).Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experiență, calificare în domeniu, precum și cunoștințe bune/foarte bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză. Persoanele cu domiciliul în București, care corespund condițiilor ofertelor, se pot adresa consilierului EURES din cadrul A.M.O.F.M București, strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, corp clădire C, etaj 1, telefon 021/316.55.08 interior 233, pentru a fi informate, consiliate și mediate în vederea obținerii unui loc de muncă în străinătate, sau pot viziona detaliile ofertelor accesând site-ul EURES național www.eures.anofm.ro.