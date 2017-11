Cauţi cazare în Vatra Dornei? Acum este mult mai simplu

Cauți cazare în Vatra Dornei? Acum este mult mai simplu

Ştire online publicată Luni, 06 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cei care locuiesc în nordul României, dar și cei care doresc să descopere altceva decât mult prea populatele stațiuni din Carpații Meridionali, pot să încerce un sejur în Vatra Dornei, stațiune denumită și Perla Bucovinei. Cu o mulțime de unități de cazare și camere de inchiriat , cu peisaje impresionante și cu posibilități nelimitate de petrecere a timpului liber, această stațiune uimește prin energia cu care te încarcă odata ce ai vizitat-o.Este destinată atât adulților, cât și copiilor și are un farmec aparte, pe care nu îl găsești la alte stațiuni.Situată pe valea râului Dorna, stațiunea se remarcă prin câteva elemente inedite:• Izvoare cu apă minerală carbogazoasă. Este apa pe care o gasim și într-o mulțime de supermarketuri din țară;• Izvoare termale care au proprietăți incredibile împotriva diverselor afecțiuni ale organismului.• Nămol de turba din zona Poiana Stampei, care de asemenea are efecte excelente asupra organismului.• Posibilități deosebite de agrement. Drumeții, calătorii cu bicicleta, rafting, parapantă și evident, ski, toate pot fi practicate cu succes în această stațiune.Istoria localității începe în urmă cu cateva secole, existând o mulțime de atestări istorice ce îl implică pe Mihai Viteazul sau episoade decisive, cum ar fi intrarea sub stapânire austriacă. Din punct de vedere turistic, se pare că prin 1870 Vatra Dornei devine stațiune, an în care s-a zidit un imobil pentru bolnavii care voiau să se trateze aici. Ulterior, dezvoltarea a fost una naturală, apărând telescaune, o mulțime de unități de cazare și posibilități multiple de distracție și de agrement.• Se pot trata diverse afecțiuni. Datorită izvoarelor termale și a naturii bogată în aer curat, o mulțime de afecțiuni pot fi tratate sau ameliorate în Vatra Dornei. Cei care suferă de profilaxie, de afecțiuni ale aparatului cardiovasculator sau de diverse afecțiuni locomotorii, pot încerca să găsească tratamentul potrivit în Vatra Dornei. Tratamentele sunt sub formă de băi carbogazoase sau de diverse împachetări cu nămol și parafină.• Sporturi extreme. Mountain Bike-ingul pe cărările salbatice din împrejurimi atrage o mulțime de tineri. De asemenea, în Vatra Dornei se poate face rafting pe râul de munte sau parapantă. Coborârile cu barca pneumatică pe Bistrița poate să însemne o doză importantă de adrenalină și momente memorabile. De asemenea, stațiunea atrage și prin terenuri de paintball, dar și prin diverse cursuri de piloți sau de schi.• Sporturi albe. Sporturile de iarnă sunt cele mai populare în zone, în primul rând datorită dotărilor foarte bune și a vremii care permite prezența zăpezii pentru perioade lungi de timp. Cei care ajung să își petreacă vacanța aici pot să schieze, pot să se dea cu sania și pot să încerce snowboardingul. An de an, Vatra Dornei atrage o mulțime de turiști români și străini. Toate pârtiile de schi sunt dotate cu instalații de transport prin cablu, așadar, tot ceea ce îți rămâne de făcut este să te distrezi.• Descoperirea atracțiilor din zonă. În jurul stațiunii există o mulțime de alte obiective turistice reprezentative pentru Moldova. Muzeul Etnografic al Bucovinei și Parcul Vatra Dornei ar trebui să fie primele obiective pe care le bifezi, deoarece îți pot oferi o mulțime de cunoștințe despre zonă și te pot incanta prin atracții naturale deosebite: specii rare de copaci, veverițe simpatice și o concentrație mare de izvoare termala. Manastirile Bucovinei merită și ele vizitate, sau cel puțin o parte dintre ele, în condițiile în care sunt foarte multe. Poți să descoperi Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț sau Humor. De asemenea, poți vizita Muzeul Satului Bucovinean, care pune în valoare tot patrimoniul Bucovinei, sau Castelul lui Dracula, o cladire medievală aflată în comuna Piatra Fântanele, despre care se spune că ar fi fost locuința personajului. Cetatea de Scaun a Sucevei este un alt obiectiv ce nu trebuie să fie ratat, fiind o dovadă a bătăliilor ce au avut loc în Moldova și fiind unul dintre principalele obiective turistice din zonă.Vatra Dornei se află în sud Vestul județului Suceava, la confluența dintre Bistrița Aurie și Dorna. Accesul se face destul de ușor, în condițiile în care localitatea este traversata de DN 17 și de DN 17 B. Dacă dorești să ajungi pe calea aerului, cel mai apropiat aeroport se află în Suceava, la 120 de km depărtare.De asemenea, în Vatra Dornei exista și tren, cu doua gări care îi deservesc: Vatra Dornei și Vatra Dornei Băi.Cazarea în zona nu este o problemă. Pe RezervaSigur ăi pe site-urile de anunțuri, comunicate de presa si advertoriale pot fi găsite o mulțime de unități de cazare care mai de care mai interesante, care oferă tot confortul de care ai nevoie. Rezervasigur.ro îți oferă o flexibilitate foarte mare, așadar, poți intra în contact direct cu proprietarii și ai la dispoziție toate informațiile necesare pentru un sejur perfect.