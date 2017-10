Câţi şomeri mai are Constanţa

1

Stam bine.Doamne ajuta !

"Avem creștere economică, Doamne ajută! Ne pune chiar înaintea Poloniei" (Ponta-Versete Electorale-Mamaia,august 2015).Intre anii 1980-1990,numai pe scara mea(la 10 familii) s-au nascut 15 copii.Astazi au ajuns la maturitate,ei au la randul lor alti copii.Din cei 15 copii,care astazi sunt oameni in putere,numai 3 au gasit serviciu in Constanta(in zona),o tânara lucreaza in Bucuresti si 11 au plecat in pribegie prin lume(Canada,Anglia,Italia,aiurea).Toti au studii superioare.Daca pe cei 12 copii plecati in lumea larga nu-i punem la socoteala,eu cred ca rata somajului in Constanta e foarte buna,numai 4,9%. Stam bine. Doamne ajuta ! Din anul 2000 pana azi,populatia Constantei a scazut cu 20.000 de locuitori.Stam bine,Doamne ajuta ! Ghinionul nostru e ca nu au plecat toti.In cazul asta rata somajului ar fi fost de 0%.Din anul 1990 pana azi,Romania a pierdut aproape 5 milioane de locuitori.Nu se stie cati s-au stabilit in strainatate si cati mai vin acasa.Din punctul asta de vedere stam bine.Doamne ajuta ! In 8 ani de razboi in Irak,americanii au pierdut cam 5000 de soldati.Noi pierdem in fiecare an aproape 6000 de conationali in accidente de circulatie.Stam bine la morti si la someri,ne pune chiar înaintea Siriei.Doamne ajuta !