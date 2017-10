Câţi şomeri mai are Constanţa

1

Statistic suntem fericiti

Oameni buni,voi sunteti sanatosi ? Pai doar in Mangalia sunt atatia someri cat spuneti ca ar fi in Constanta. Cu sau fara indemnizatie,mai multi fara,somerii isi tarasc amarul intr-un numar imens. Statisticile elimina pe cei care sunt plecati pe diferite perioade la cules de poame sau alte hamaleli pe afara,aia parca nu exista,nu mai conteaza,insa cand vin inapoi ce dracu sunt,nu tot someri fara indemnizatie? Bai,daca vreti sa faceti curat,aratati unde e mizeria,altfel ramane tot asa! Auzi,zece mii in Constanta?!!!! Bai,vorbim de cateva zeci de mii! E grav,e dezastru,e cumplit!