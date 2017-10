Câţi metri cubi de apă risipiţi până vine apa caldă? Iată soluţia RADET Constanţa

1

ei, na!

si cum se face ca in comunism aveam apa calda la orice ora din zi si noapte, fara recilculare? Nebunia a inceput odata cu economiile luiCeausescu si nu s-au mai remediat. Daca e ceva la instaltii, e montat de ei in anii '80 pentru ecconomii. Probabil diafragme, ceva. Si le-au lasta asa, ca asta e "democratia" si "economia de piata". In iarna '89- '90, cand Germania ne-a platit toate facturile la apa calda si caldura, aveam apa la orice ora, fara tevile lor. Dupa aia... canci. Ba si acum, daca mergeti in Tomis Nord, la blocuri vechi, fara teava aia, veti avea apa calda in 5 minute. In cartierrele limitrofe (Poarta 6, Km 5, CET etc.) veti astepta 30 minute sa vina apa aia. De ce? Tomis Nord e considerat cartierul de lux al Ctei, unde sta protipendada comunisto-securista si e bine deservit. In rest... lasa prostii sa urle! Pe urma vor voturile lor... De ce de Craciun, Revelion, Paste si... alegeri, avem apa calda la buton? Chiar fierbinte? Aici e o hotie pe fata, la care Parchetul nu vrea sa inceapa cercetarile. Banii se duc in buzunarele angajatilor RADET, si se apara cu "interesul comun" si "necesitatea firmei". O duceam mult mai bine daca ne instalam centrale de bloc! Mai ales la blocurile turn. Dadeam cu minim 30% mai putin la incalzire si apa calda si aveam apa si caldura cand doream. (30% salariile celor de la Centrale termice + salariile si beneficiile RADET+ lipsa pierderilor pe retea etc.) Rog un specialist in domeniu sa calculeze cat ar fi costat gigacaloria cu centrala de scara (la 10 etaje) si sa faca diferenta fata de pretul gigacaloriei de la Primarie! Veti ramine uimiti! In ce priveste titlul, cred ca gresiti. Apa aia nu se iroseste! Este o gaura suplimentara in bugetul,nostru, in beneficiul RADET. Care ne dda apa rece la pret de apa calda. Daca montati apometre ce inregistrau si caldura, nu mai vedeati asa ceva...