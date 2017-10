Câţi copii se mai nasc în România

Câți copii se mai nasc în România

În februarie 2014, s-a înregistrat nașterea a 14.295 copii, cu 2.258 mai puțini decât în luna ianuarie a aceluiași an, precizează sursa citată. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în februarie a fost de 21.174, cu 1.409 mai puține decât în ianuarie.În aceste condiții, sporul natural provizoriu a fost negativ în februarie - 6.879 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), la fel ca în ianuarie (6.030 persoane). Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în februarie, a fost de 126, în scădere față de ianuarie, când a fost de 130.Tot în februarie 2014, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.881 căsătorii, cu 903 mai multe decât în ianuarie. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.203, cu 1.279 mai multe decât în ianuarie.Prin comparație cu februarie 2013, în această lună din 2014 au crescut numărul nou-născuților și cel al persoanelor decedate. „Numărul născuților-vii a fost mai mare cu 809 în luna februarie față de aceeași lună din 2013, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 886 mai mare față de luna februarie 2013. Sporul natural a fost negativ în luna februarie 2014, de 6879 persoane, la fel ca în luna februarie 2013 (6802 persoane). Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost cu 28 mai mic decât în luna februarie 2013", precizează reprezentanții INS.Numărul căsătoriilor a fost, în februarie 2014, cu 1.041 mai mare decât în aceeași lună din anul precedent. Tot în februarie 2014, s-au pronunțat cu 717 mai puține divorțuri decât în aceeași lună a anului trecut.