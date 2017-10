Câţi bani puteţi să câştigaţi la Loto 6 din 49

Câți bani puteți să câștigați la Loto 6 din 49

Duminică, 1 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. După ce mai multe săptămâni la rând niciun jucător nu a reușit să ghicească toate cele șase numere, la Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul a atins 8,3 milioane lei, adică mai mult de 1,86 milioane de euro. Iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 1.150.000 lei, depășind 260.000 de euro.În urma tragerii Joker de joi, la categoria întâi, se înregistrează un report in valoare de peste 2,1 milioane lei (aproximativ 480.000 euro). Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, reportul depășește 95.100 lei. de asemenea, la Super Noroc, la categoria întâi, reportul este de peste 127.580 lei.La tragerea Loto 5 din 40 de joi, 29 august, s-a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 318.768,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 29 - 56 din Boldești - Scăieni, județul Prahova, și a fost completat cu doua variante simple la Loto 5 din 40 și o variantă la Super Noroc.Un premiu important s-a câștigat și la categoria a doua a jocului Joker, premiu în valoare de 174.714 lei. Biletul câștigător a fost jucat la agenția 73-82 din București și a fost completat cu o varianta simplă la Joker și o variantă la Noroc Plus.Jucătorii pot asista la tragerile loto, înscriindu-se la Biroul Comunicare și Protocol al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021/336.89.55 și e-mail pr@loto.ro.