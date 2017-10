Câţi bani puteţi câştiga, astăzi, la loto

Câți bani puteți câștiga, astăzi, la loto

Dacă vă simțiți norocoși, ar trebui să vă jucați la loto, acolo unde sunt în joc premii de milioane de euro. Astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc după ce la tragerile loto de duminică, 15 mai, s-au înregistrat 17.345 câștiguri în valoare totală de 1.366.044 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul depășește deja 11,31 milioane lei, adică peste 2,52 milioane euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,67 milioane lei, adică aproape 595.000 de euro.În urma tragerii Joker de duminică, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 9,64 milioane lei (peste 2,14 milioane euro). La Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de aproape 227.600 lei (peste 50.700 de euro).Loto 5 din 40 are, la categoria întâi, un report de peste 521.800 lei (peste 116.000 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 9.678 lei.La Joker s-a câștigat premiul la categoria a doua, în valoare de peste 220.000 lei! Biletul norocos a fost jucat la Sfântu-Gheorghe și a fost completat cu două variante simple la Joker și două variante simple la Noroc Plus.