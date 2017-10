Câţi bani primesc mămicile aflate în concediul de creşterea copilului

Stimulente și indemnizații!

Câți bani primesc mămicile aflate în concediul de creșterea copilului

Deși natalitatea s-a prăbușit în România de ani buni, statul nu a reușit încă să elaboreze un plan concret și eficient de stimulare a nașterii de copii. Din ce în ce mai mulți tineri amână momentul întemeierii unei familii și se limitează la un singur copil. Statul vrea neapărat să ridice natalitatea și face tot posibilul să le determine pe femei să se pună pe făcut copii, dar nici nu vrea să le scoată din câmpul muncii.În prezent, în România, mămicile beneficiază de indemnizație de creștere a copilului, de 85 la sută din fostul salariu, dar nu mai mult de 1.200 de lei pentru concediul de doi ani sau 3.400 de lei pentru un an. Dacă mămica își reia jobul înainte ca micuțul să împlinească un an sau, după caz, doi ani, ea poate primi un stimulent financiar lunar, intitulat stimulent de inserție, în valoare de 500 de lei. Mai mult decât atât, în cazul în care unul din părinți beneficiază deja de indemnizație de stimulent și mai fac încă un copil în acest timp, ei vor primi cea de-a doua indemnizație separat.Trebuie să cereți stimulentul de inserțieStimulentul de inserție este o sumă lunară, care se acordă, la cerere, în perioada dintre momentul solicitării și împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Conform legii în vigoare, pot beneficia de acest stimulent persoanele care sunt în concediu de creșterea copilului de până la un an, dacă acestea obțin venituri impozabile înaintea împlinirii de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de doi ani.De asemenea, au dreptul la stimulent de inserție persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului de până la doi ani, dacă acestea obțin venituri impozabile după ce copilul împlinește un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de doi ani. În aceeași situație se află și persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului cu handicap în vârstă de până la trei ani, oricând, pe toată perioada.Atenție, însă, plata indemnizației pentru creșterea copilului este suspendată automat în urma solicitării stimulentului de inserție.„Persoanele care au opțiunea de concediu de doi ani și au reluat activitatea după ce copilul a împlinit un an au dreptul la stimulent de inserție. Stimulentul se acordă de la data depunerii cererii și nu se acordă retroactiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Fătu, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța (AJPIS).Concediul fără plată anulează stimulentulLegea le acordă posibilitatea părinților necăsătoriți să beneficieze de indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție. Astfel, îndeplinirea condițiilor legale pentru aceste ajutoare se de-monstrează prin anchetă socială, făcută de reprezentanții Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, începând cu 2013, drepturile se cuvin pentru fiecare naștere, indiferent de numărul acesteia, nemaiexistând limitarea anterioară la numai trei nașteri.„Pentru opțiunea de un an de concediu, dacă unul dintre părinți primește stimulent, iar cel de-al doilea părinte solicită concediu de creștere a copilului și indemnizație, mămica fiind din nou însărcinată, stimulentul se acordă până la doi ani, iar indemnizația separat. Pentru opțiunea de doi ani de concediu, dacă unul dintre părinți primește stimulent, iar al doilea părinte solicită indemnizație, plata stimulentului se suspendă și se acordă doar indemnizație majorată cu 600 de lei, dar nu mai mult de 1.200 de lei. De asemenea, dacă în perioada în care o persoană care primește stimulent de inserție solicită acordarea concediului fără plată, nu mai beneficiază de stimulent la reluarea activității supuse impozitului”, a mai precizat Mariana Fătu.