Câţi bani dăm la stat pentru contribuţiile sociale

Câți bani dăm la stat pentru contribuțiile sociale

Cozile de la casele de pensii și de la casele de asigurări de sănătate se mută, din această lună, la o singură instituție - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Începând cu 1 iulie, contribuțiile sociale, atât cele de pensie, cât și cele pentru asigurarea medicală obligatorie se vor declara și plăti la fisc. Bazele de date au fost deja predate.Toate modificările sunt prevăzute în noul Cod fiscal, unde apar și o serie de reguli noi. Este vorba despre contribuțiile sociale obligatorii care trebuie plătite de persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri în baza contractelor ori convențiilor civile, precum și cele cu contracte de agent, venituri din expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară. S-a scos fondul de șomajDe la 1 iulie, pentru veniturile respective, plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuției individuale de asigurări sociale, în cotă de 10,5%, și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 5,5%. Așadar, nu se va mai datora contribuția individuală la fondul pentru șomaj, introducându-se obligația reținerii la sursă de către plătitorul de venit a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, obligație inexistentă în vechile prevederi. Pensia se plătește numai o datăÎn plus, persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, începând cu a doua jumătate a acestui an, nu mai datorează contribuția pentru pensie (10,5%) dacă au și un contract de muncă de unde obțin venituri din salarii sau realizează venituri din profesii libere, au statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice, sunt membrii unei întreprinderi familiale sau întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi.În cazul în care persoana realizează doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor), pentru aceste venituri se va datora contribuția pentru pensie de 10,5% și contribuția pentru sănătate de 5,5%. Aceste contribuții se datorează și în cazul în care persoana respectivă realizează, pe lângă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din chirii, investiții, premii, câștiguri la jocurile de noroc, etc.Pensia și sănătatea, reținute la sursăDe asemenea, începând cu 1 iulie 2012, s-a lărgit sfera categoriilor de venituri pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de sănătate, fiind incluse, pe lângă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și cele din convenții/contracte civile și veniturile obținute în baza contractelor de agent, veniturile obținute din activitatea de expertiză tehnică și contabilă, judiciară și extrajudiciară, dar și veniturile obținute de la o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică. Declarație nouăDeclararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale se face prin depunerea unei declarații privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum și a declarației de venit estimat și a declarației privind venitul realizat, pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate se face la administrațiile finanțelor publice în a cărui rază teritorială își au domiciliul contribuabilii, persoane fizice.