Câte milioane de euro puteţi câştiga, duminică, la Loto

Câte milioane de euro puteți câștiga, duminică, la Loto

Premiile de milioane de euro se lasă greu câștigate. Niciun jucător nu a reușit să ghicească toate cele șase numere câștigătoare nici la 6 din 49, nici la Joker, reporturile crescând și mai mult. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, premiul depășește 14,7 milioane de lei, adică mai mult de 3,35 milioane de euro. La Joker, tot la categoria întâi, reportul atinge 12,5 milioane de lei, adică aproape 2,9 milioane de euro. De asemenea, premii însemnate sunt și la Noroc, cu un report cumulat de peste 1,32 milioane de lei, la 5 din 40, cu un report de peste 5.000 de euro și la Super Noroc, cu aproape 20.000 de euro. Joi, 26 iunie, un jucător din Galați a câștigat premiul categoriei a doua la Joker, în valoare de 160.000 de euro. Acesta a completat un bilet cu două variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus. De asemenea, un jucător din Botoșani a câștigat premiul categorie întâi la Noroc Plus, în valoare de 100.067,44 de lei. Biletul norocos a fost completat cu cinci variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.