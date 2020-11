Cătălin Grasa, înlocuit din funcţie! Dr. Ioan Tofolean va fi noul director al Spitalului de Urgenţă Constanţa

În cursul zilei de ieri, Ministerul Sănătăţii a decis ca acesta să fie numit director la SCJU, în locul medicului Cătălin Grasa, căruia îi expiră mandatul în data de 12 noiembrie.Contactat telefonic, dr. Grasa ne-a declarat că de acum înainte își va desfășura activitatea pe secția de Chirurgie, unde a activat și înainte de a ocupa funcția de manager, cât și în cadrul Universității „Ovidius”, unde predă, în cadrul Facultăţii de Medicină.De asemenea, am aflat că dr. Marius Prăzaru va ocupa postul de director medical, în locul dr. Bogdan Obadă.Despre noul director al spitalului, Ioan Tofolean, se poate spune că are o experienţă de peste 30 de ani şi că a mai fost manager al SCJU în anul 2005, dar și medic-șef al Secției de Gastroenterologie, în perioada anilor 2007 -2011. După cele trei decenii de activitate în slujba actului medical, dr. Tofolean se poate mândri cu câteva realizări majore pentru sănătatea constănțeană: înființarea secțiilor de Gastroenterologie și Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Având în vedere mandatul aflat la final al dr. Grasa, am luat legătura cu dr. Tofolean, pentru a vedea când îşi va prelua noul mandat. „Nu doresc să spun nimic până la numire. Nu ştiu când va avea loc evenimentul. Astăzi abia s-au purtat discuţiile pe această temă”, ne-a declarat medicul. Reamintim că de numele lui se leagă o altă realizare majoră a unităţii medicale, şi aici ne referim la organizarea Școlii de Vară „Actualități în Ultrasonografie”. Acest eveniment le-a arătat participanţilor că tehnicile din ecografie sunt într-o permanentă evoluție, ecografia acoperind în momentul de față, practic, toate specialitățile din medicină.