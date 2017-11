Cătălin Botezatu, Clara Rotescu şi Monica Vlad ne vorbesc despre personal branding

Eveniment la Constanța

Cătălin Botezatu, Clara Rotescu și Monica Vlad ne vorbesc despre personal branding

Hotel Sulina International Mamaia găzduiește, marți, 14 noiembrie, un nou eveniment „Personal Branding, Business Style & Succes by Cătălin Botezatu, Clara Rotescu & Monica Vlad“.În ultima perioadă, se pune accent, din ce în ce mai mult, pe Branding Personal. Dar ce înseamnă Branding Personal sau Stil și cum le îmbinăm pentru a avea succes?Pentru a răspunde la aceste întrebări, trei speakeri experți în domeniu vor oferi informații despre cum să construim o reputație solidă și autentică, despre perseverență, autenticitate, despre „rețeta” ținutelor ce pun în valoare orice siluetă în orice situație și bineînțeles, despre crearea unui brand de succes. Evenimentul este organizat de filiala Constanța a Asociației Oportunități de Afaceri pentru Femei (ASOAF).Monica Vlad va pune accent pe PR și Personal Branding și cum să îndeplinim obiective, fără să „luptăm contra întregii lumi”, în timp ce Clara Rotescu ne va vorbi despre stil, design vestimentar și curaj prin „combinații explozive de culori și printuri, aceasta declarând război ternului”. Cătălin Botezatu ne va împărtăși despre succes, ambiție, perseverență și va încheia cu o deosebită prezentare de modă.„Devine din ce în ce mai important să oferim calitate și nu cantitate, să punem accent pe valoare, pe stil, pe know how și să investim în Branding Personal pentru a deveni mai buni nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jur. Mulțumesc invitaților noștri ce au răspuns pozitiv invitației noastre de a ne împărtăși din experiența lor”, a declarat Mihaela Belcin, președintele ASOAF.Evenimentul a fost realizat cu sprijinul partenerilor Triumph, Lian Serv, Captain Travel, Opti Eni, Inima SRL, Irish Pub, Hangar Cafe 67, H Qlinique, Autoklass, Maurer Imobiliare, Kool Media. Mai multe informații despre accesul la eveniment regăsiți la adresa http://seminar-branding-personal.asoaf-constanta.ro/. Atenție, numărul de locuri este limitat.