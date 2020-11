Câtă nepăsare! Bolnavii de diabet din Constanţa, lăsaţi fără tratament!

„Este adevărat că nu se găseşte Siofor, dar pacienţii pot lua între timp un înlocuitor, până când vine metforminul. Noi le spunem mereu asta. Din păcate, acest lucru nu ţine de noi, ci de furnizori, care au sau nu acest medicament în depozite. Oricum, ne confruntăm cu această problemă în toată ţara”, a precizat medicul.







Medicamentele substitute lipsesc şi ele







De bine de rău, pentru diabetici, există şi alte medicamente înlocuitoare care au aceeaşi substanţă activă metformina, cum ar fi: Glucophage, Meguan, Metfogamma, Metformin şi lista ar putea continua, dar, în farmacii, lipsesc cu desăvârşire. Prima dată am intrat într-o farmacie din cartierul Tomis Nord şi am întrebat dacă au medicamente pentru diabet. „În urmă cu două săptămâni am primit doar cinci cutii de Siofor, că nici nu am putut să dăm toată reţeta unui bolnav. De atunci nu ne-au mai adus, nici măcar înlocuitoarele Sioforului. Nu ştim ce să răspundem oamenilor!”, ne-a spus Ioana F., farmacistă.



Am plecat mai departe, la cea mai aprovizionată farmacie din Constanţa, cea care are şi preţurile cele mai mici. Însă şi aici am găsit aceeaşi situaţie. „Nici noi nu am mai primit Siofor. Iar de o săptămână lipsesc şi Glucophage şi Metformin. Chiar dacă avea concentraţie mai mică (despre Metformin), tot era mai bine decât nimic. Ştiu că nu sunt în depozit. Nu trebuie să întrebaţi la noi, întrebaţi la minister”, ne-a spus vizibil iritat, Bogdan, şeful de tură.





Altă farmacie, acelaşi răspuns: „Bună ziua! Aveţi Siofor?” „Nu, nu avem. Nu am mai primit de mult.” „Ce înseamnă de mult?” „Cam de trei săptămâni.” „Dar alte medicamente înlocuitoare Sioforului?" „Acum nu avem.”



Demersul nostru jurnalistic a continuat şi la alte farmacii însă, din păcate, peste tot am primit aceleaşi răspunsuri, respectiv, că nu au medicamentele necesare bolnavilor de diabet.





Am mers mai departe pe fir şi am sunat la principalele depozite de medicamente din capitală, care aprovizionează farmaciile din Constanţa. Doar la un depozit a răspuns cineva şi ne-a confirmat că, în acest moment nu au niciun medicament pentru diabet.



Întrebări fără răspuns





Ne întrebăm şi noi ce se întâmplă cu aceste medicamente, de nu se găsesc nici în depozite? Că doar răspunsul celor responsabili din sistem, de săptămâna trecută, era cât se poate de clar, „în ultimele două luni ale anului 2020, va fi respectat graficul de punere pe piaţă a medicamentelor pe bază de metformină, respectiv câte 315.000 de cutii de Siofor 1000 mg pe lună.”





Sunt câteva posibile cauze. „Un aspect ar putea fi exportul paralel. În spaţiul intracomunitar, comerţul cu medicamente este la liber. Deci, nişte băieţi deştepţi cumpără medicamentele din România la un preţ foarte mic şi le vând apoi într-o altă ţară unde preţul este mult mai mare. S-a mai întâmplat cu medicamentele oncologice. Ministerul a intervenit atunci şi a blocat pentru o perioadă comerţul de tipul acesta”, ne-a spus un responsabil din sănătate care a dorit să rămână anonim.



O altă cauză ar fi că nu se raportează numărul exact de diabetici, din moment ce în farmacii ajung mai puţine medicamente care nu ajung la toată lumea.





Redacţia cotidianului „Cuget Liber”, a încercat de nenumărate ori să obţină răspunsuri la întrebările cititorilor, din partea conducerii Casei Judeţene de Sănătate Constanţa, dar, ca şi acum, nici la adresele trimise, nici la telefon nu a răspuns nimeni. Au luat poziţia struţului şi sunt în silenzio stampa! Însă, noi vom insista!





Şeful secţiei Medicină Internă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Doina Catrinoiu a spus că ştie că Siofor-ul nu se găseşte la acest moment.