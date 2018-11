Câtă cruzime, câtă barbarie... "E ceva de neimaginat pentru o ţară europeană!"

Câtă cruzime, câtă barbarie... "E ceva de neimaginat pentru o țară europeană!"

Angajații firmei care adună câinii fără stăpân din mai multe localități ale județului Constanța, Green Life Recycling, sunt acuzați de oameni de cruzime asupra animalelor. Mai mulți locuitori din Eforie ne-au sesizat, în ultima perioadă, faptul că hingherii care acționează pe raza celor două stațiuni se manifestă brutal cu animalele, în toiul zilei, chiar în fața trecătorilor.Recent, au apărut și filmări realizate de locuitori, în care se vede cum mai mulți bărbați adună câinii și îi îndeasă în niște cuști, într-o mașină cu numărul CT 16 GLR. În fața dubiței se află o altă camionetă, pe care scrie Green Life Recycling Ovidiu. Imaginile filmate pe stradă surprind unul din bărbați cum lovește cu piciorul un câine, direct în cap, iar un altul cum îl strânge cu un clește, pentru a-l putea băga în cușcă.Polițiștii constănțeni au demarat o anchetă după ce au vizionat cele două filme.„Inspectoratul de Poliție Județean Constanța se autosesizează cu privire la imaginile în care este surprins modul de acțiune de prindere a câinilor vagabonzi, de pe raza orașului Eforie Nord. Aceștia fac verificări cu privire la persoanele implicate, urmând a lua măsurile legale care se impun în astfel de situații”, se arată într-un comunicat transmis, ieri dimineață, de către reprezentanții IPJ Constanța.Scene horror în mijlocul unei stațiuni turisticeSituația ne-a fost semnalată de mai multe persoane care locuiesc în zonă și care au asistat la scenele grotești cu câinii prinși în plase, loviți cu picioarele și strânși cu cleștii.„Pe data de 12 octombrie, mă aflam în Eforie Sud. Orășel liniștit și pustiu. Dar, în jurul orei 12, au început să vuiască străzile. Urlete și țipete! La ora când copiii ies de la grădiniță și de la școală (lângă Liceul Eforie Sud se află și o grădiniță), hingherii adunau câinii. Din nefericire, am văzut cu ochii mei câtă barbarie și agresiune pot să existe! Copiii mici de la grădiniță erau înmărmuriți. Unii plângeau, alții rămăseseră fără grai. Câinii erau prinși în niște plase. Câinii împotmoliți în plase, aruncați în mașină, loviți cu picioarele și cu bețele. De frică, mulți făcuseră pe ei. Niște cuști mici ruginite. O imagine de horror. Ceva ce nimeni nu își poate imagina că există într-o țară membră UE”, ne-a povestit recent Kamer, o cititoare care a văzut modul cum acționează angajații Green Life Recycling.Amendați de OPCReamintim că firma de ecarisaj care se ocupă acum de câinii fără stăpân din Eforie a avut contract și cu autoritățile locale din municipiul Constanța. Acesta urma să se încheie la finele lui 2017, iar Serviciul de ecarisaj să fie prestat chiar în cadrul Primăriei Constanța, pe măsură ce era gata noul adăpost, de pe strada Vârful cu Dor.În luna octombrie 2017, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a efectuat un control la Adăpostul de câini de la Ovidiu, patronat de Green Life Recycling. Reprezentanții instituției nu au fost lăsați inițial să intre în adăpost, pe motiv că este închis. În interior, comisarii au găsit foarte multă mizerie și câini îndesați în cuști.„Am propus 10.000 de lei sancțiune pentru comportament incorect și nerespectarea programului de funcționare. Nu sunt respectate mai multe obligații, cum ar fi accesul, filmarea, informarea consumatorilor etc. Nu poți fi și proprie-tate privată, și adăpost public totodată”, a declarat, la momentul respectiv, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.Adăpost ferecat, telefoane închise…Se pare însă că nu s-a schimbat mare lucru de atunci și până acum. Am încercat și noi să vorbim cu reprezentanții Green Life Recycling, însă nu am reușit. La niciunul din numerele de telefon afișate atât pe mașina care însoțea hingherii, cât și pe poarta adăpostului din localitatea Ovidiu, nu a răspuns nimeni. De altfel, la ora vizitei noastre, în jurul prânzului, deși era în timpul programului de lucru prezentat pe panoul de întâmpinare, nu era nimeni în curte. Am observat prin gardul înalt și bine camuflat doar câțiva câini într-o cușcă, în stânga intrării, și câțiva legați, în-afară. De asemenea, se auzeau multe schelălăituri și lătrături dinspre padocurile din dreapta, ceva mai îndepărtate de intrare.Nici cu primarul orașului Eforie nu am avut noroc să vorbim. În cursul dimineții de ieri, acesta nu a răspuns la telefon, iar ulterior l-a închis.