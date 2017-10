Câtă apă mai este în Dobrogea

1

de ziua apei

Nu am vazut / auzit vreodata pe cineva sa comenteze pretul exagerat-nemilos-aberat (ca dinamica a cresterii) a facturilor RAJA . Si ca operator unic pe domeniu ar trebui sa dea explicatii periodice detaliate asupra formarii pretului, a serviciilor prestate . Pe acest segment abordarea tematicii este nula. Nici macar in an electoral.!!! O scapare ? subiect tabu ? incompetenta? ...teama...? ? OPC..... Societatea Civila.....Mediul academic..... Pensionari (intelectuali) ......Silentio stampa -pana cand? O dezbatere publica cu punctul de vedere a consumatorului ar gasi o larga audienta.