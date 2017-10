Cât vor plăti constănţenii la căldură pentru luna ianuarie

10

@nea Mitica!

Multam, vreau sa ajung in Japonia. Sper (cu urarea dvs.) sa reusesc. In rest, cred ca nu aveti dreptate. eu sunt pe colt si am pereti exteriori multi. Unu singur e cu vecinu, care nu incalzeste ca n-are bani; iar peretii ceilalti sunt pe casa scarii. care nu e incalzita. Si nu simt nevoia de caldura. Pentru ca am anvelopat apartamentul, am pus termopane la ferestre si la balcon, am 2 randuri de termopane: fereastra de la sufragerie si balconul inchis... Stau de trei ierni fara caldura (cu exceptia tevii comune) si nu am nici un fel de problema. Mai deschidem si geamul noaptea, caci e prea cald. Tu stii cum se incalzeste un iglu? Facut din gheata, nene! La minus 40 grade afara... Fara nici un fel de foc! Sau ”agent termic”... Dar tot nu m-ai lamurit cum e cu tevile alea. Dati caldura pe ele (si luati banii pe drept)? Sau nu? Pentru ca in primul caz, inseamna ca si cei care tin caloriferele inchise, sunt bransati la RADET si platesc caldura. Daca nu dati si cereti deschiderea fortata a caloriferrelor, de ce ne luati bani pentru tevi? Nu e furt? Si nu ai explicat: la ce temperatura trebuie sa ajunga aerul din camera vecinului sa ma incalzeasca si pe mine? Oricum, daca veti forta oamenii sa tina caloriferele deschise la preturile astea, se vor debransa cu totul. Ii veti obliga sa ramina bransati la voi? Eu iti propun un experiment. Mergi la o camera cu soba de teracota si incalzeste aerul din teracota la 20 grade. Apoi vezi ce temperatura ai pe suprafata sobii si cata energie calorica degaja in camera. Apoi fa comparatia intre grosimea peretelui sobei si grosimea peretelui de beton sau BCA(bun izolator termic) etc. Vezi si tu ce caldura imi da un vecin care ar tine caldura deschisa. Actualul, repet, nu are caldura. Deci... tu esti demagog sau doar prost?