Cât vom plăti întreţinerea la iarnă

2

nu mintiti poporu' cu.. jurnalu'

Anu trecut, la 2 camere am platit (cu repartitor) intre 70-95 lei lunar. Deci, faceti socoteala. De ce prezentati cifre din astea, "bordurate", care sperie oamenii? Apoi, uitati ca cei fara bani sunt subventionati, mai departe. Si iar uitati ca pastaia plimbareata a lasat cel mai mare pret la gigacalorie din tara. Toate celelalte orase platesc sub 300 lei gigacaloria. Chiar sub 250. Dar nazistu tzopaitor a papat banii contribuabililor cu "gagice", festivaluri si alte uniforme... Si acum da vina pe guvern. (Ce are Piratul cu masurile laute de guvern? Vedeti ca vom ajunge -curind- la alegera unui nou prezident si voi tot cu campania antipirat veti fi. Nu mai candideaza! Refaceti discursu ca ati devenit ridicoli. De altfel, de ce il uriti asa mult, ca doar nu a arestat pe nici unul dintre voi? Va protejeaza mai ceva ca pe sfintele moaste. Sau simpla incercare de a pune ordine in justitie va scoate din minti? Stati sa vedeti ce va fi cind se va pune, cu adevarat, ordine...)