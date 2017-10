Cât plătesc constănţenii apa şi canalizarea. RAJA cere reducerea TVA la apa potabilă

2

...raja constanta, sau cimitirul elefantilor!

Nici nu trebuie sa mai scrieti despre aceasta structura de cel mai mafiot tip din economia noastra. (Edident, sunt unele mult mai dezvoltate!) Un SRL care vinde apa din pamant. Asa se defineste in linii mari societatea. Nu face mare lucru pentru imbunatatirea calitatii acesteia. Sunt localitati in judet unde se distribuie apa improprie pentru consum uman. Buletinele de analize,-daca se mai fac, nu au nici o relevanta! Nici nu se mai chinuie laboratoarele sa-si faca treaba. Se trece din condei cea mai optima concentratie, si gata! Beti oameni buni! Pe buzunarul vostru! Pe sanatatea voastra! Se fac investitii? Din bani europeni? Asa este. Se fac lucrari de calitate indoielnica, cu firme apropiate. Nu se urmareste eficienta, calitatea, binele oamenilor. Nici de cum! Sa iasa banul la buzunar. Asta este. Sa-i intrebati pe cei de la raja de salariul lor. Va ia ameteala! O sa constatam ca din pretul platit pe mp cea mai mare parte se duce in salariul angajatilor. Ca sa nu mai vorbim de sefi! Zeci de mii de lei pe luna! Din apa data de Dumnezeu oamenilor! ...si unii din sefi au lucrat in structurile de securitate ale Romaniei. Exact asta trebuie la raja. Sa stea unul cu urechea la teava! Sa auda cine, ce face in propria casa. Ia sa scrieti despre aceste lucruri daca aveti curaj. Poate doar asa sa scada pretul la apa....altfel, nu avem nici o sansa. Din acest punsct de vedere, mi se pare ca acest sereleu este mai degraba un fel de cimitir al elefantilor unde se retrag ,,barosanii,, si asteapta sa ajunga in Campiile Elizee