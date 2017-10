Cât ne va costa încălzirea la iarnă. RADET anunţă modalitatea de calcul

3

Caldura la comun un dezastru socialist!!!

Tot ce este la gramada si in comun este o cloaca murdara prin care se deturneaza bani catre masa de vot a unor grupuri de interese. Nu mai protestati ci luati initiativa fara a va mai lamenta de pretul gigacaloriei, adica debransaricolective ale blocurilor intregi prin care RADET sa nu mai poata interzice sau ingreuna procesul debransarilor. Iar din banii care de aloca pentru gigacaloria astronomica puneti-va centrale, fie pe gaz fie pe curent. Centrala individuala iti da posibilitatea contorizarii corecte a energiei si in plus iti creeaza confortul dorit fara a te mai plange ca-i prea cald, sau prea frig. Initiativa trebuie luata incomun altfel prefectul, iar isiva permite sa scumpeasca retroactiv gigacaloria in primavara viitoare.