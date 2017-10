Cât ne costă reabilitarea termică a locuinţei

2

@MDRT

Pai,Mazare nu a cerut niciun ban pt.reabilitare termica din 2010 incoace pentru ca daca ar fi cerut trebuia sa suporte si primaria 30% din suma totala destinata reabilitarii (conform legii).Si de unde bani pentru reabilitare termica ? Platiti mai fratilor la RADET ca acolo este un sac fara fund.Mai bine sa plateasca cetateanul din buzunarul lui.Mazare are bani pentru soseaua de coasta si pentru pachetelele cu alimente.Mai bine cere 37 de milioane de euro pentru asfalt,pentru ca pe asfalt se poate trage in poza,acum in preajama alegerilor.Apropo,s-a suparat pe mine domnul Mircea S ? Are tupeu omul.Sa-i spuneti ca daca imi mai murdareste usa cu oferte am sa-i rup matura aia cu care face el reabilitarea termica a locuintelor.