Cât ne costă reabilitarea termică a apartamentului

Dansul piticilor

Cand am vazut dansul piticului din serialul Twin Peaks,am tras cea mai mare sperietura din viata mea. M-am inselat,nu a fost cea mai mare. Ce avea sa urmeze mi-a depasit imaginatia. Am urmarit "dansul" sutelor de mii de pitici inselati de Caritas si FNI. A fost un cosmar. Sute de mii de romani au fost talhariti cu binecuvantarea "savantilor",doctorilor in economie sau a politrucilor. Niciun gazetar de la vremea aia nu a tras un semnal de alarma. Azi citesc in Cuget Liber ca "firmele de constructii" au propus escrocheria termica in rate. Nimeni nu sesizeaza nimic. Stimata Andreea,in primul rand firmele la care dvs faceti referire nu se ocupa de reabilitarea termica a locuintelor(ar fi prea mult). In al doilea rand va rog sa va informati ce inseamna izolare,anvelopare,reabilitare termica a locuintei si audit energetic (intocmit cu raspundere). Le-ati amestecat pe toate ca sa iasa un fel de ghiveci din polistiren. Aveti responsabilitatea sa informati corect populatia daca tot o faceti. Eu ma tem ca politicienii de azi sunt partasi la o alta escrocherie nationala. Ma tem ca statul este interesat sa dirijeze inca o data "dansul" piticilor din fata birourilor de creditare ale bancilor sau ne baga mana in buzunar. Eu nu va sfatuesc sa intrati in hora lor.