Cât ne costă lemnele de foc anul acesta

Deși iarna pare destul de departe având în vedere temperaturile extrem de prietenoase de afară, constănțenii care au acasă sobe sau centrale pe lemne, ar trebui să înceapă aprovizionarea. Cât privește prețurile, dacă cele de la privați sunt ceva mai piperate, cele achiziționate prin Direcția Silvică Constanța sunt pentru toate buzunarele.Prețuri negociabileDeși metrul cub de lemn ajunge și până la 280 de lei la depozitele de lemn din oraș, prețul acestuia se poate negocia în funcție de cantitate, spun comercianții. Iar clienții nu lipsesc, deși până la iarnă mai sunt 3 luni, mai ales că față de anul trecut, unii comercianți asigură și transportul. Cât privește proveniența lemnului, acesta este adus din Moldova, după cum susțin aceștia.„Anul acesta, prețul ajunge la 250 de lei metrul cub, dar se poate negocia, mai ales dacă omul cumpără o cantitate mai mare. La transport, îl asigurăm gratuit în localitate, pentru că anul trecut au venit să cumpere lemne multe persoane care nu aveau mașini și unii chiar s-au răzgândit. Deja am avut câțiva clienți care au și cumpărat, ceea ce ne bucură pentru că așa merge afacerea. În plus, sunt destui oameni săraci care nu își permit deocamdată să își pună centrale și folosesc tot lemnele”, ne-a declarat Ioan Minu, unul dintre comercianți.Un altul, care are afacerea cu lemne de peste 8 ani, susține că piața a început să scârțâie și că există și pericolul ca afacerea să dispară, în timp. „Suntem de 8 ani pe piața din Constanța și chiar dacă am ținut de clienți, simțim deja că numărul lor scade de la an la an. Deocamdată, majoritatea vindoar să se intereseze, prea puțini cumpără. La noi, dăm cu 280 de lei metrul cub cu tot cu transport și gata tăiate. E o afacere care o să dispară cu timpul pentru că deja lumea vrea alte condiții, alt confort. Cu lemne ne mai multă mizerie, mai mult deranj, muncă și oamenii sunt mai pretențioși”, ne-a declarat George Cumitu.Direcția Silvică Constanța are prețuri mult mai miciPentru cei care nu dispun de resurse materiale, Direcția Silvică Constanța oferă prețuri ceva mai rezonabile, însă nu rezolvă și problema transportului.„De când cu introducerea gazelor, industria lemnului a suferit o oarecare pierdere, însă sunt încă mulți care folosesc lemne. Valorificăm 30.000 de metri cubi de masă lemnoasă ca lemn de lucru și de foc către populație. Ca și poziționare, lemnul provine de la ocoalele silvice Cernavodă, Băneasa, Hârșova și Murfatlar. Practic, întregul județ este acoperit cu resursă de masă lemnoasă pentru toată populația care se încălzește în acest fel. În general vorbim de populația rurală, pentru că este principalul beneficiar de masă lemnoasă al Direcției Silvice Constanța. Exploatăm esențe tari, în general: frasin, stejar, cărpiniță, dar și specii de esențe moi: salcie și plop. Nu am întâmpinat probleme mari în privința desfacerii. Începând cu 15 septembrie, putem să valorificăm legal masă lemnoasă fasonată de parchet către populație. Prețurile se încadrează între 40-50 de lei pentru esențele moi și pot ajunge până la 190 de lei pe metrul cub pentru speciile tari, fără a asigura transportul”, ne-a declarat directorul Direcției Silvice Constanța, inginer Ion Bogdan.