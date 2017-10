Cât mănâncă românii în vacanţele all inclusive

Cât mănâncă românii în vacanțele all inclusive

Este bine știut deja că românii au început să prindă gustul vacanțelor all-inclusive, mai ales că pot să mănânce oricât vor.Potrivit reprezentanților agenției Mareea, care administrează un hotel all inclusive în Mamaia, cea mai mare risipă o fac bărbații. Ei își pun în farfurie, în medie, două porții și jumătate de mâncare din fiecare fel, însă o mare parte rămâne neconsumată. Femeile, însă, consumă porții normale.„În plus, tendința ultimilor doi ani arată că femeile sunt, în proporție de peste 70 la sută, predispuse către produse de origine vegetală (diverse salate, preparate din soia, cereale integrale, lactate dietetice, brânzeturi etc.) care nu le pun în pericol silueta”, explică reprezentanții complexului din Mamaia. Se pare că în topul preferințelor culinare ale bărbaților sunt micii, cârnăciorii afumați, frip-turile de porc și vită, ciorbele de burtă și văcuță, tigaia picantă, puiul la ceaun și pastrama de oaie.„În general, turiștii care aleg sejururile all inclusive solicită o cât mai mare diversitate a produselor alimentare. Dar din experiența noastră, preferatele bărbaților sunt preparatele tradiționale, cum ar fi tochitura dobrogeană, mititeii, fripturile și, în general, alimentele pe bază de carne. În ceea ce privește femeile și copiii, aceștia solicită, într-o măsura mult mai mare produse dietetice, cerealele și brânzeturile și, în general, alimentele de tip bio care susțin un regim de viață mai activ”, au mai adăugat hotelierii.Turiștii români care aleg serviciile all inclusive pentru litoralul românesc sunt, în general, familii cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, peste 80 la sută fiind însoțiți de unu, doi copii.