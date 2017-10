Cât este prima factură fără subvenţie la întreţinere

5

@BoK cu motz

Spune-mi cata apa consumi,ca sa-ti spun cine esti.Din factura ta rezulta ca faci baie in olita,ca nu tragi apa la veceu si mai grav este ca nu te speli pe dinti dupa ce faci comentarii in Cuget Liber.In tot cazul,am retinut de la tine ca factura la intretinere ingheata la 134+14 lei cand apartamentul izolat cu polistiren fierbe la 20 de grade.Doar ce am precizat principiul intai al reabilitarii termice in constructii.Daca logica este asta,inseamna ca factura la intretinere se evapora cand apartamentul ingheata la 0 grade. Superficialitatea si indiferenta de care dam dovada si in acest domeniu al reducerii consumurilor de energie este evidenta.In mintea noastra un polistiren pe fatada si un repartitor a rezolvat problema reabilitarii termice a locuintelor.Guvernul a bifat o obligatie europeana,USL a dat din umeri,Mazare a scapat de raspundere.